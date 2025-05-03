Шлюбний поклик став зброєю цього хижака: як торочкуватогубий кажан вишукує жертв

У густих тропічних лісах, що тягнуться від Панами до Бразилії, мешкає унікальний хижак, який використовує нетрадиційну стратегію полювання. Торочкуватогубий кажан, відомий своїми бородавчастими рисами обличчя і гострим слуховим сприйняттям, не покладається тільки на зір або нюх, щоб виявити здобич.

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Про це пише The Washington Post.

Замість цього миша уважно прислухається до шлюбних закликів жаб і жаб, використовуючи ці звуки як підказку, щоб знайти свою наступну їжу. Однак не всі заклики амфібій призводять до безпечного або смачного бенкету.

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Деякі жаби отруйні або занадто великі, що становить небезпеку для кажана. У зв'язку з цим виникає запитання: як ці кажани розрізняють, які позиви сигналізують про відповідну здобич, а які — ні?

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Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B, дає уявлення про цю поведінку. Науковці зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень, включно з провідним автором Логаном Джеймсом, провели експерименти, щоб визначити, чи є здатність кажанів розрізняти смачну й несмачну здобич вродженою або вивченою.

Вони протестували 21 дорослого і 19 молодих торочкуватогубих кажанів, відтворюючи записи шлюбних закликів 15 різних видів жаб і жаб. За реакцією кажанів спостерігали в контрольованому середовищі, щоб оцінити їхній хижацький інтерес до кожного заклику.

Результати дослідження виявили чітку відмінність між реакцією дорослих і молодих кажанів. Дорослі кажани виявляли сильну хижацьку реакцію на заклики ласих видів жаб, фактично ігноруючи заклики отруйної або некерованої здобичі.

На відміну від них, молоді кажани реагували без розбору, часто виявляючи інтерес до закликів отруйних жаб, яких дорослі уникали. Це свідчить про те, що здатність розрізняти безпечну і небезпечну здобич не закладається з народження, а розвивається з часом під впливом досвіду.

Подальший аналіз показав, що хоча молоді кажани могли оцінювати розмір потенційної здобичі на основі характеристик позивів, їм не вистачало розуміння їхньої токсичності.

Це означає, що молоді кажани можуть спочатку використовувати розмір як основний сигнал, поступово навчаючись асоціювати певні звуки з негативним досвідом, таким як проковтування токсичної здобичі. Згодом цей процес навчання удосконалює їхні мисливські стратегії, даючи їм змогу ухвалювати більш виважені рішення щодо того, які заклики слід переслідувати.

Це дослідження відмінно продемонструвало перебіг експериментального навчання в розвитку хижацької поведінки у торочкуватогубих кажанів. Воно також підкреслює складну взаємодію між хижаком і жертвою в екосистемі тропічних лісів, де слухові сигнали відіграють вирішальну роль у виживанні.

У міру дорослішання кажанів їхня здатність інтерпретувати ці сигнали і діяти відповідно до них стає дедалі більш витонченою, що ілюструє динамічну природу навчання у тваринному світі.

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