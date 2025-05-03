Захід ери науки для всього людства: Трамп жахливо уріже витрати на NASA

У центрі космічних амбіцій США розгортається своєрідний парадокс: сміливе прагнення до Марса і місячної переваги, що рясніє заголовками, супроводжується, як не дивно, вихолощенням тієї самої інфраструктури, яка робить ці мрії можливими. Під цією глянцевою оболонкою обіцянок глибокого космосу ховаються серйозні тріщини, що загрожують стабільності нинішніх і майбутніх наукових починань NASA.

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Про це пише The Verge.

Згідно з останньою пропозицією адміністрації Трампа, масштабні скорочення бюджету NASA на 2026 рік мають повністю змінити траєкторію розвитку агентства. Приголомшливі 508 мільйонів доларів будуть вирахувані з бюджету Міжнародної космічної станції (МКС), що призведе до скорочення чисельності екіпажу і зниження дослідницького потенціалу.

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МКС, яку часто називають найзначнішим науковим форпостом людства, є мікрогравітаційною лабораторією, в якій проводять найрізноманітніші дослідження — від медичних проривів до кліматології. Але згідно з цим планом, вона буде перепрофільована на більш економічну операцію, сфокусовану на завданнях з підтримки майбутніх польотів на Місяць і Марс.

"Це найбільше в історії США скорочення видатків NASA за один рік", — зазначив Кейсі Драєр із Планетарного товариства, наголосивши на глибоких наслідках для глобального космічного лідерства країни та спільноти загалом.

Пропозиція також кидає тінь на портфель космічних наук NASA, плануючи скоротити понад 2,2 мільярда доларів на дослідницькі місії. До числа найбільш значних жертв належить місія Mars Sample Return — найважливіший крок до розуміння населеності Червоної планети та її геологічної історії.

Її скасування, обґрунтоване твердженнями про те, що людські місії на Марсі зрештою досягнуть тих самих цілей, стривожило вчених, які підкреслюють, що роботизовані місії та людські дослідження виконують принципово різні завдання. Побоювання посилюються тим, що скорочення програм з наук про Землю на 1,161 мільярда доларів свідчить про відмову від моніторингу здоров'я планети в той час, коли кліматичні дані важливі як ніколи.

Ще більшу увагу привертає одночасне вливання 1 мільярда доларів у розпливчасто сформульовані "програми, орієнтовані на Марс" — цей крок, на думку багатьох, може принести користь приватним особам, таким як Ілон Маск.

Бачення Маском марсіанського майбутнього вже давно переплітається з державним фінансуванням, і цей бюджет, схоже, готовий підтримати ці амбіції, навіть якщо фундаментальна наука залишиться без засобів до існування.

Ще 7 мільярдів доларів виділено на освоєння Місяця, але, як не парадоксально, план передбачає поступову відмову NASA від власної системи Space Launch System (SLS) і капсули Orion — наріжного каменя програми Artemis, на користь комерційних альтернатив, ідеться в повідомленні агенції.

Місячний шлюз, призначений як перевалочний пункт для польотів у дальній космос, також скоротять після завершення програми Artemis III, що викликає нові сумніви в безперервності місячних досліджень.

Не краще йдуть справи і з екологічними та освітніми програмами. У пропозиції урізано ініціативи з моніторингу клімату та дослідження "зеленої" авіації, а кошти спрямовані на оборону й управління повітряним рухом.

Навіть зусилля NASA із залучення в STEM, критично важливі для натхнення наступного покоління вчених та інженерів, зазнають різкого скорочення, втративши 143 мільйони доларів. Ці скорочення загрожують підірвати не тільки космічну інфраструктуру Америки, а й її ширшу науково-технічну екосистему.

За лаштунками ці зміни викликали запеклі суперечки про справжню вартість пріоритетного освоєння людиною далекого космосу на шкоду збалансованій, стійкій космічній програмі. МКС, супутники спостереження за Землею і роботи-дослідники — це десятиліття інвестицій і міжнародного співробітництва, і їхня втрата відчувається далеко за межами США.

Для порівняння: бюджет NASA зазвичай становить близько 0,5% від загального обсягу федерального бюджету — скромна цифра, враховуючи далекосяжний внесок агентства. Однак пропоноване скорочення може призвести до ліквідації програм, які не тільки сприяли розвитку науки, а й стимулювали технологічні інновації, що мають реальне застосування у світі, від супутникового зв'язку до систем реагування на стихійні лиха.

Можливо, короткострокова привабливість місій на Марс і справді захоплює уяву, але залишається масштабніше і важливіше питання: якою ціною буде реалізована надійна і багатогранна міжнародна космічна програма, завдяки якій ми зайшли так далеко?

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