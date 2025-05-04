Предок усього живого з'явився одразу після формування Землі: вчені дізналися, коли це сталося

Наука вже давно визначила концепцію нашого єдиного предка, від якого походить усе життя, проте його вік залишався для вчених загадкою. Але недавнє дослідження висунуло теорію про те, що він може бути на сотні мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше.

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LUCA, або Last Universal Common Ancestor, — це наукове поняття, що позначає стародавній організм, від якого походить усе відоме життя на Землі. Хоча ідея LUCA може здатися абстрактною, вона є найважливішим ключем для вчених до розуміння того, як зародилося і розвивалося життя.

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Вважається, що LUCA існували мільярди років тому і послужили відправною точкою для величезного дерева життя, що включає бактерії, рослини, тварин і людину. Вчені досліджують ці організми, вивчаючи генетичний матеріал, спільний для різних форм життя, простежуючи схожість, щоб визначити найбільш раннього предка всього живого.

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Згідно з науковими гіпотезами, LUCA, найімовірніше, був простим одноклітинним організмом. Його зазвичай відносять до типу прокаріотів, що означає відсутність ядра або складних клітинних структур. Багато дослідників вважають, що цей організм мешкав поблизу гідротермальних джерел у глибинах океану — місць, де нагріта вода і мінерали вириваються з-під земної кори.

Таке середовище могло забезпечити LUCA енергією і хімічними будівельними блоками, які сприяли його виживанню. Хоча організм не був живою істотою в сучасному розумінні і, можливо, це був набір молекул або ранніх клітин, він заклав основу для всієї подальшої біологічної еволюції.

Одним із цікавих аспектів концепції LUCA є його давнє походження. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, показало, що організм міг жити близько 4,2 мільярда років тому, що відсуває терміни раннього розвитку життя в ще більш ранній період Землі.

Це ставить під сумнів колишні припущення про те, що життя зароджувалося повільніше після утворення планети. Якщо LUCA існували так скоро після того, як Земля досить охолола, щоб підтримувати життя, це свідчить про те, що процеси, які ведуть до його виникнення, могли відбуватися відносно швидко за відповідних умов. Цей висновок поглиблює наше розуміння того, наскільки стійким і адаптованим могло бути раннє життя.

Ще одним відкриттям про LUCA стала ідея про те, що у нього могла бути примітивна імунна система. Докази вказують на те, що предку всього живого потрібно було якось захищатися від зовнішніх загроз, як-от віруси, а отже, він, найімовірніше, жив серед інших організмів.

Це свідчить про те, що навіть на найбільш ранніх етапах розвитку життя вже існувала екосистема, що складалася з взаємодіючих форм життя. Той факт, що LUCA могли співіснувати з іншими організмами, малює складнішу картину ранньої біосфери Землі, ніж уявлялося раніше.

Розуміння і визначення походження LUCA — це не тільки можливість зібрати воєдино історію Землі; воно також впливає на те, як ми уявляємо собі життя у Всесвіті з наукової точки зору. Якщо воно могло виникнути і розвинути захисні механізми так рано в історії Землі, то виникає ймовірність того, що подібні процеси можуть відбуватися і в інших місцях за порівнянних умов просто зараз.

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