Ремісія сягнула 52%: вчені представили новий спосіб боротьби з раком кишечника (дослідження)

Варіанти лікування пацієнтів з раком прямої кишки довгий час залишалися здебільшого незмінними і ґрунтувалися на хірургічному втручанні та стандартній променевій терапії. Однак нова розробка змінила очікування вчених, лікарів і хворих у цій важковиліковній галузі онкології.

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Про це пише University of Glasgow.

На конференції ESTRO 2025 у Відні було презентовано результати великого клінічного випробування, проведеного у Великій Британії, в якому було представлено нову багатообіцяючу стратегію: поєднання імунотерапії з радіотерапією дало змогу збільшити кількість ремісій хвороби, що перевищує минулі показники.

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Випробування, що отримало назву PRIME-RT, проводилося під керівництвом Університету Глазго у співпраці з NHS Greater Glasgow & Clyde. У цьому дослідженні II фази перевірялися дві основні схеми радіотерапії — короткий і довгий курс, кожна в поєднанні з дурвалумабом, препаратом для імунотерапії, який добре зарекомендував себе.

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Це була перша спроба ретельної оцінки такої комбінації у пацієнтів з локально посиленим раком прямої кишки, який зазвичай включає більші й агресивніші пухлини. Вчені з'ясували, що серед 46 учасників дослідження частота повної ремісії досягла 52%, що перевершило початкові очікування в 30%.

Дослідницька група під керівництвом професора Кемпбелла Роксбурга зі Школи онкологічних наук Університету Глазго виявила подвійну перевагу лікування — підвищення рівня ремісії та відсутність необхідності в інвазивній операції.

Високі показники повної відповіді були зареєстровані для обох стратегій променевої терапії: за короткого курсу лікування було досягнуто 67% позитивних відповідей, а за тривалого — 48%.

Навіть через 18 місяців після лікування у значної кількості пацієнтів зберігалася ремісія, що підкреслює потенційну довговічність цього підходу. Додавання імунотерапії також не викликало жодних несподіваних негативних побічних ефектів, що є обнадійливим сигналом, заявили автори.

Рак прямої кишки залишається серйозною проблемою громадської охорони здоров'я і в самій лише Великій Британії він щорічно забирає близько 4100 життів. Особливу тривогу викликає зростання захворюваності на 50,5% серед молодих людей у віці 25-49 років за останні два десятиліття, причому ще більш різке зростання спостерігається серед жінок.

Традиційні методи лікування часто вимагають постійного накладення колостоми, що значно погіршує якість життя хворих. Довівши, що багато пацієнтів можуть уникнути таких процедур, дослідження PRIME-RT обіцяє майбутнє, в якому ефективна боротьба з раком не буде автоматично означати хірургічне втручання, що змінює все життя.

Завдяки фінансуванню з боку компанії AstraZeneca UK і підтримці кількох медичних та академічних установ, включно з Центром експериментальної медицини раку в Глазго, результати випробування вже заклали основу для більш точних, біологічно обґрунтованих майбутніх досліджень. Очікується, що вони дадуть змогу вченим уточнити, які пацієнти отримують найбільшу користь, і спрямувати лікування раку прямої кишки в русло більш індивідуальної моделі лікування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.