Серцевий напад може настати непомітно: вчені з'ясували причину цього (дослідження)

Пластик настільки міцно увійшов у наше повсякденне життя, що щоденне проникнення його частинок у людські тіла часто залишається непоміченим. Вчені давно ставилися до них з побоюванням через їхній зв'язок із різними проблемами здоров'я, але нові дані вказують на ще більш смертоносний результат їхньої наявності в нашому тілі.

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Про це пише Tovima.

Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Lancet eBioMedicine, привернуло увагу до фталатів — хімічних речовин, що входять до складу незліченних пластикових виробів.

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Від засобів для чищення та будівельних матеріалів до предметів особистої гігієни — цих сполук практично неможливо уникнути. Команда дослідників під керівництвом Леонардо Трасанде виявила, що один із фталатів, ді-2-етилгексилфталат (DEHP), тісно пов'язаний із підвищеною смертністю від серцево-судинних захворювань у всьому світі.

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Висновки, зроблені на основі детального аналізу даних про населення та зразків сечі людей, зібраних у понад 200 країнах, свідчать про широке поширення забруднення. Згідно з дослідженням, тільки вплив DEHP був пов'язаний з 356 238 смертями по всьому світу в 2018 році, що становить понад 13% смертей від серцево-судинних захворювань серед дорослих у віці від 55 до 64 років.

Наукові дані, що лежать в основі цих висновків, настільки ж тривожні, як і цифри вище. Фталати, розкладаючись, перетворюються на мікропластик, який може потрапити в організм людини через їжу, воду, повітря і навіть просто під час контакту зі шкірою.

Ці крихітні фрагменти було виявлено не тільки в таких звичних предметах, як питна вода і продукти харчування, а й у наших життєво важливих органах — у легенях, печінці та нирках.

Дослідження, проведене 2022 року в журналі Environment International, ще більше посилило ці побоювання, зафіксувавши мікропластик у крові людини, де він прилипав до червоних кров'яних тільців, потенційно перешкоджаючи їхній здатності переносити кисень.

Що робить DEHP особливо небезпечним, так це його передбачувана здатність провокувати запалення артерій і порушувати реакцію імунної системи, готуючи ідеальний фундамент для серцевих нападів та інсультів.

Останні дані свідчать про серйозні географічні чинники цієї небезпеки: Індія очолила рейтинг смертності з більш ніж 103 000 смертельних випадків, за нею йдуть Китай та Індонезія.

Трасанде наголосив, що індустріалізація і зростаюче виробництво пластику непропорційно збільшують ризик для здоров'я в цих регіонах, підкреслюючи нерівномірність глобального впливу фталатів.

Крім здоров'я людини, наслідки поширюються і на світ природи. Наприклад, Середземне море щорічно поглинає близько 570 000 тонн пластикових відходів, закріплюючи за собою статус одного з найбільш забруднених морських середовищ планети.

Забруднення морської флори і фауни, сплутування, закупорка і внутрішні ушкодження від проковтнутих пластику, загрожує сотням видів тварин, нагадуючи людству, що пластикове забруднення являє собою подвійну загрозу для здоров'я планети, не меншу ніж для нашого.

На сьогоднішній день 91 країна і територія запровадили різноманітні заборони на використання одноразового пластику, що стало значним, хоча все ще й недостатнім кроком на шляху до обмеження екологічних і медичних наслідків використання цього поширеного матеріалу.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

Також Фокус писав про те, де осідає мікропластик у нашому організмі. Дослідники з'ясували, де в нашому організмі збирається все це пластикове сміття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.