Відмовляються від батьків і дітей: учені дізналися, чому люди обирають чайлдфрі (дослідження)

Для багатьох рішення жити без дітей здається простим — це питання особистих уподобань або життєвих обставин. Однак під цією поверхнею ховається ціла купа глибших емоційних течій, які непомітно формують ставлення людей до батьківства з самого раннього віку, з'ясували вчені.

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Про це пише PsyPost.

Велике дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Personality and Social Psychology Bulletin, виявило міцний зв'язок між динамікою розвитку сім'ї в ранньому віці та рішенням не заводити дітей у майбутньому.

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Під керівництвом Сари Гласс, докторанта Іллінойського університету в Урбані-Шампейні, у дослідженні було проаналізовано відповіді понад 18 000 дорослих людей по всьому світу. У процесі роботи виявилася чітка закономірність: люди, які повідомляли, що відчувають емоційну віддаленість від своїх батьків, значно частіше зараховували себе до категорії чайлдфрі.

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Водночас люди з більш тривожною прив'язаністю до батьків, що характеризується постійною потребою в запевненнях, були дещо менш схильні до відмови від батьківства.

Термін "чайлдфрі" стосується людей, які приймають свідоме, добровільне рішення не мати дітей, чи то біологічних, чи то усиновлених, чи то інших. На відміну від тих, хто бездітний через незалежні від них обставини, вільні від дітей люди активно обирають життя без батьківських обов'язків.

Дослідники виявили, що стиль прив'язаності не тільки пророкує ймовірність того, що люди будуть бездітними, а й впливає на причини, які вони наводили на обґрунтування свого вибору.

Учасники зі стилем прихильності, що уникає, які зазвичай відчувають дискомфорт від близькості та залежності, набагато частіше посилалися на прагнення до особистої свободи та гнучкості способу життя.

Навпаки, учасники з тривожним типом прив'язаності часто вказували на проблеми з психічним здоров'ям або глобальну нестабільність, наголошуючи, що їхні погляди на виховання дітей визначаються прихованою невпевненістю та занепокоєнням.

Цей емоційний відбиток виявився сильнішим у стосунках із батьками, ніж із романтичними партнерами, натякаючи на глибокий і тривалий вплив ранніх зв'язків із догляду за дітьми на наше сприйняття батьківства.

Теорія прив'язаності, яка класифікує людські зв'язки на безпечні, тривожні й ті, що уникають, уже давно використовується для пояснення того, як люди ставляться до друзів, партнерів і членів сім'ї. Це дослідження розширює це розуміння на сферу репродуктивного вибору, припускаючи, що ті самі емоційні шаблони, які спрямовують міжособистісні стосунки, також тонко визначають найважливіші життєві рішення.

Близько 12% учасників назвали себе чайлдфрі, і більшість із них вказали на спосіб життя і свободу як основну мотивацію, що збігається з ширшими соціальними тенденціями в промислово розвинених країнах, де такий вибір стає дедалі нормальнішим і поширенішим.

Хоча дослідження проливає нове світло на ці закономірності, дослідники підкреслюють його обмеженість. Отримані результати не встановлюють причинно-наслідкових зв'язків; залишається незрозумілим, чи то віддалені батьківські стосунки спонукають людей залишатися бездітними, чи то тут діють інші чинники.

Гласс зазначила, що небінарні люди втричі частіше трапляються в групі чайлдфрі порівняно з тими, хто планує завести дітей — статистика, що може натякати на ширші соціальні або пов'язані з ідентичністю впливи, які заслуговують на подальше вивчення.

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