Чоловіки і жінки по-різному сприймають кохання: вчені розповіли про ці відмінності

Коханню присвячено безліч пісень, романів і віршів, але, незважаючи на його універсальний характер, воно залишається загадкою для науки. Хоча довгий час її уявляли як універсальне почуття, нове дослідження натякає на те, що чоловіки можуть бути тими, хто потрапляє в ці тенета швидше, ніж жінки.

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Про це пише ScienceAlert.

Таке відкриття було зроблено групою дослідників з Австралії та Нової Зеландії, які ретельно проаналізували дані опитування 808 молодих людей у віці від 18 до 25 років, кожен з яких повідомив, що на той час був закоханий, і опублікували свої результати в журналі Biology of Sex Differences.

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За словами Адама Боде, біологічного антрополога з Австралійського національного університету та автора дослідження, проєкт охопив 33 країни, представивши широкий культурний спектр Європи, Північної Америки та Південної Африки.

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Основна мета його полягала в тому, щоб вивчити, чи впливає біологічна стать на те, як часто люди закохуються, наскільки інтенсивно вони це відчувають і скільки часу їм потрібно, щоб це відчути. Боде заявив, що, хоча кохання може здаватися спонтанним явищем, його закономірності можна виміряти — і, що головне, ці закономірності виявилися гендерно зумовленими.

Те, що виявила команда, малює картину тонких, але стійких відмінностей між чоловіками і жінками. Підрахувавши цифри, дослідники помітили, що перші зазвичай повідомляють про свою закоханість приблизно на місяць раніше, ніж другі.

На перший погляд це може здатися дивним, але одне із запропонованих пояснень криється в соціальній динаміці: у культурі часто заохочується, або навіть очікується, ранній прояв романтичних зобов'язань, що може підштовхнути їх до сильніших почуттів.

Однак, незважаючи на настільки раннє занурення в почуття, чоловіки дещо рідше зберігають глибокі й тривалі зобов'язання порівняно з жінками, які, як правило, на довше затримуються в муках романтичної одержимості та інтенсивності. Схоже, що чоловіки також більш схильні відчувати кохання ще до того, як стосунки були офіційно встановлені: у цьому зізналися 30 відсотків учасників чоловічої статі, в той час як серед жінок таких менше 20 відсотків.

У країнах із вищим рівнем гендерної рівності люди, як правило, закохувалися рідше, демонстрували нижчий рівень одержимості та були менш палкими у своїх зобов'язаннях. Це свідчить про те, що з розвитком суспільних очікувань змінюється і спосіб переживання кохання, натякаючи на те, що романтика формується як первісним механізмом еволюції, так і постійно мінливою системою культури.

Боде та його колеги розглядають свою роботу як важливий крок до демістифікації кохання, яке, попри глибоке коріння в історії людства, залишається недостатньо вивченим у наукових колах. Вони наголошують, що романтичне кохання відіграє ключову роль не лише в особистому щасті, а й у створенні родин і впливі на цілі культури, тож його варто вивчати як з біологічної, так і з соціологічної точок зору.

Деякі дослідження взагалі показали, що ділянки мозку, які активізуються під час романтичного кохання, є неймовірно давніми, що виникли мільйони років тому і є спільними з іншими ссавцями. Ці ділянки мозку вивільняють дофамін — ту ж саму хімічну речовину, що викликає почуття радості, пов'язане з тягою і залежністю, що пояснює, чому кохання може бути таким самим п'янким, як наркотик, і іноді таким же складним у контролі.

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