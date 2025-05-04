Хворобу Альцгеймера можна виявити під час руху: вчені розповіли про її ознаки (дослідження)

Повороти під час ходьби можуть здатися простим повсякденним завданням, яке ми виконуємо на автоматі, але дослідники визначили, що вони є потенційним маркером ранньої стадії хвороби Альцгеймера.

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Про це пише Surrey Live.

Автори дослідження з Університетського коледжу Лондона (UCL) вивчили, як люди з ранньою стадією хвороби Альцгеймера орієнтуються на поворотах, і виявили специфічні помилки, які можуть прокласти шлях до нових методів діагностики.

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Використовуючи технологію віртуальної реальності, команда досліджувала, як люди фізично реагують на навігаційні завдання, прагнучи створити простий і практичний тест для раннього виявлення захворювання.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, взяли участь 31 здорова молода людина, 36 здорових літніх людей і 43 пацієнти з легкими когнітивними порушеннями.

Кожен учасник одягав окуляри віртуальної реальності, і йому пропонували виконати завдання з ходьби за маршрутом, позначеним пронумерованими конусами. Шлях включав дві прямі ділянки, з'єднані точкою повороту, після чого учасники повинні були знайти дорогу назад до вихідної точки без будь-яких візуальних підказок. Така установка дала змогу дослідникам оцінити навігацію на основі пам'яті та просторову обізнаність у реальних умовах.

Експеримент було повторено в трьох різних умовах для перевірки узгодженості. З'ясувалося, що люди з ранніми ознаками хвороби Альцгеймера постійно переоцінюють кути поворотів, що вносить значну варіативність у їхнє відчуття напрямку.

За словами доктора Андреа Кастегнаро з Інституту когнітивної нейронауки UCL, автора дослідження, воно виявило специфічні навігаційні порушення, характерні тільки для хвороби Альцгеймера. Результати підтвердили, що ці порушення не є продовженням звичайного вікового погіршення навігації, а, скоріше, специфічні для цього захворювання.

Отримані результати розглядаються як крок до розробки більш доступних діагностичних інструментів. Доктор Кастегнаро зазначив, що труднощі з навігацією вже визнано ранньою ознакою хвороби Альцгеймера, але дане дослідження дало змогу уточнити, які саме аспекти навігації, зокрема, неправильна оцінка кутів повороту, страждають найбільшою мірою.

В одній лише Великій Британії близько мільйона людей живуть із хворобою Альцгеймера, а поточні показники діагностики захворювання залишаються низькими, почасти через проблеми з раннім виявленням.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.