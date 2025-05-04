Тиранозавра перетворять на модну сумку: вчені хочуть відтворити його шкіру

Не щодня компанія оголошує про плани з виготовлення розкішних сумок зі шкіри тиранозавра рекса. Однак саме це і збирається зробити тріо компаній. Їхня ідея полягає у використанні вирощеної в лабораторії шкіри, що імітує шкіру динозавра. Концепція здається чимось фантастичним, і змусила багатьох замислитися над тим, наскільки вона заснована на реальних наукових даних.

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Про це пише Futurism.

Згідно із заявою групи, метод ґрунтується на витяганні скам'янілого колагену з останків T. rex, який послужить шаблоном для створення синтетичної ДНК. Че Коннон з Lab-Grown Leather, який також є професором тканинної інженерії в Університеті Ньюкасла, назвав цю роботу стрибком у біоінженерії, спрямованим на відтворення доісторичної шкіри за допомогою сучасних методів.

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Обіцянка вчених і компаній полягає в тому, щоб відкрити новий рівень екзотичних матеріалів, почавши з одного з найбільш культових видів стародавніх рептилій усіх часів і народів — грізного тиранозавра рекса.

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Але експерти в цій галузі не впевнені в цьому настільки ж, наскільки і вчені, які беруть участь у проєкті. Том Елліс, професор, що спеціалізується на синтетичній геномній інженерії в Імперському коледжі Лондона, висловив серйозні сумніви, наголосивши на крайніх прогалинах у сучасних генетичних знаннях про динозаврів.

Він зазначив, що створення гена колагену, характерного для T. rex, вкрай малоймовірне, враховуючи відсутність збереженої ДНК динозаврів. Палеонтолог хребетних Томас Хольц-молодший з Мерілендського університету висловився більш прямолінійно, заявивши, що не існує генетичного матеріалу тиранозаврідів або будь-яких інших динозаврів мезозою, який можна було б використати для подібних цілей.

Скептицизму додає й те, що насправді відомо про шкіру динозаврів. Хоча існує кілька зліпків шкіри тиранозаврів, вони мало що говорять про детальну внутрішню структуру та склад їхніх тканин.

Колаген, білок, який є центральним для цього проєкту, не є унікальним для динозаврів, а являє собою загальний елемент майже для всіх тварин, утворюючи основу шкіри, кісток і сполучних тканин.

Це означає, що навіть якщо вченим вдасться виростити матеріал, схожий на шкіру "Ті-Рекса", він, найімовірніше, не відрізнятиметься на молекулярному рівні від звичайної шкіри тварин, наприклад, коров'ячої.

Це не перший випадок, коли біотехнологічні підприємства використовують доісторичний брендинг, щоб вразити уяву публіки. Компанія Colossal раніше демонструвала мишей, які зазнали генної корекції, нібито сконструйованих для отримання шерсті, схожої на шерсть мамонта, хоча насправді зміни були лише поверхневими і не включали гени справжнього мамонта.

Аналогічна тактика використовувалася і в заявах про "страшних вовків", які насправді виявилися модифікованими сірими вовками. Спостерігачі за індустрією припускають, що шкіряні сумки з динозаврами, найімовірніше, слідують тій самій схемі: використання помітної доісторичної тематики для підвищення привабливості ринку, навіть якщо наукові дані не повністю підтверджують це видовище.

Як уже писав Фокус, найбільший лосось на Землі мав бивні, як у бородавочника. Вчені змінили уявлення про анатомію древніх риб, які жили мільйони років тому на нашій планеті.

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