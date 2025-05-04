Хворобу Альцгеймера відтворили в лабораторії: для цього вчені створили унікальний білок

При деяких захворюваннях мозку білки, які повинні допомагати йому виконувати важливі завдання, стають шкідливими. Деякі з них тісно пов'язані з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера, але вчені розробили унікальний спосіб їх детального вивчення.

Related video

Про це пише ScienceAlert.

Команда дослідників із Північно-Західного університету та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі досягла значних результатів у вивченні тау білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Уперше в лабораторних умовах їм вдалося створити синтетичні версії цих згустків тау неправильної форми. Ці синтетичні фрагменти поводяться точно так само, як справжні, знайдені у хворому мозку.

Важливо

Небезпечний рак мозку розкрив свою вразливість: учені з'ясували спосіб боротьби з медулобластомою

Хімік-фізик Сонгі Хань, член дослідницької групи, пояснила, що їхня версія схожа на зменшену та легко контрольовану копію повноцінного білка тау, але вона однаково виконує ті самі шкідливі для мозку трюки — змушує здорові білки деформуватися та з'єднуватися у фібрили, які видно в його пошкоджених тканинах.

Досі вченим доводилося покладатися на зразки тау, взяті з мозку людини після смерті, які не тільки рідкісні, а й можуть сильно відрізнятися у різних людей. Новий фрагмент тау, створений у лабораторії, змінює ситуацію, пропонуючи стабільний і надійний спосіб детального вивчення цього процесу.

Використовуючи спеціальний хімічний процес, команда створила цей "міні-пріон" — фрагмент, який імітує руйнівну ланцюгову реакцію, що відбувається в мозку. Таким чином, стало набагато простіше спостерігати і перевіряти, як поводяться білки тау, коли вони починають давати збій.

Одним з особливо цікавих відкриттів стало те, як мутація в білку тау впливає на молекули води навколо нього. Незважаючи на те що вона здається простою речовиною, насправді вона має якусь пухку структуру. Дослідники помітили, що мутація змушує молекули води розташовуватися навколо білка більш щільно. Це, зі свого боку, може допомогти пояснити, як білки тау злипаються і легше розпадаються, що дасть вченим нову підказку у вирішенні загадки цих захворювань.

Хоча досі незрозуміло, чи є тау головним винуватцем таких захворювань мозку, як хвороба Альцгеймера, ясно, що він відіграє важливу роль у руйнуванні, яке розгортається в ньому з часом.

Завдяки можливості створювати і контролювати ці шкідливі згустки тау в лабораторних умовах, вчені отримали новий потужний інструмент для прискорення пошуку методів лікування нейродегенеративних захворювань. Ця робота, опублікована в журналі PNAS, знаменує собою найважливіший крок уперед у розумінні однієї з найбільш тривожних загадок нашого мозку.

Раніше Фокус писав про загадкову роль черепа у здоров'ї нашого мозку. Дослідники зазначають, що раніше ми не знали про цю складну і дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.