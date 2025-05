Серце мільйонів людей опинилося в небезпеці: причиною всьому стала популярність марихуани

Ситуація із вживанням психоактивних речовин у світі зазнає значних змін. Так, у США вперше щоденне вживання марихуани перевищило щоденне вживання алкоголю. На тлі цього вчені з'ясували, що в небезпеці може опинитися наше серце.

Related video

Про це пише Undark.

У 2022 році близько 17,7 мільйона осіб повідомили, що щодня або майже щодня вживають марихуану, порівняно з 14,7 мільйона осіб, які щодня вживають алкоголь. Це значно більше, ніж у 1992 році, коли про щоденне вживання марихуани повідомили менше ніж 1 мільйон осіб.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Цей сплеск вживання марихуани збігається зі зростаючим числом досліджень, що вивчають її наслідки для здоров'я. У дослідженні, опублікованому в Journal of the American College of Cardiology: Advances, було проаналізовано дані понад 4,6 мільйона осіб віком до 50 років.

Важливо

Марихуана проти еволюції: у підлітків, які вживають травку, мозок розвивається інакше

Результати засвідчили, що у споживачів канабісу вшестеро вища ймовірність серцевого нападу, вчетверо вища ймовірність ішемічного інсульту і вдвічі вища ймовірність розвитку серцевої недостатності, порівнюючи з тими, хто не вживає канабіс.

Подальші дослідження, представлені на щорічній науковій сесії Американського коледжу кардіології, показали, що у людей, які щоденно вживають марихуану, ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) був на 34% вищим, ніж у тих, хто ніколи не вживав цей наркотик. Епізодичне або щомісячне вживання при цьому не показало значного збільшення ризику розвитку ІХС.

Однак зв'язок між вживанням канабісу і здоров'ям серцево-судинної системи складний. Систематичний огляд і мета-аналіз, опублікований у журналі Toxicology Reports, в якому вивчалися 20 досліджень за участю понад 183 мільйонів осіб, не виявив послідовного взаємозв'язку між вживанням канабісу і несприятливими серцево-судинними подіями.

Автори зазначили, що варіації в потенції канабісу, способах вживання та індивідуальних факторах здоров'я можуть сприяти отриманню неоднозначних результатів.

Незважаючи на суперечливі дані, медичні працівники наголошують на важливості обговорення вживання канабісу з пацієнтами, особливо з тими, у кого вже є фактори серцево-судинного ризику.

У міру того як марихуана стає дедалі поширенішою, розуміння її потенційних наслідків для здоров'я залишається найважливішою сферою постійних досліджень.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.