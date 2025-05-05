Дискомфорт, що зароджується в шиї: лікар розповіла про теорію про "кістку головного болю"

На потилиці, там, де череп з'єднується з шиєю, є ніжна зона, яку багато хто недбало звинувачує в частому головному болю. Дехто називає її "кісткою головного болю", однак, хоч би як прямолінійно звучало це прізвисько, справжні винуватці, що ховаються під поверхнею, дещо складніші — і вони не мають жодного стосунку до самих кісток.

Related video

Про це пише BBC Science Focus.

Під цим знайомим болем розташована потилична кістка, ключова частина структури черепа, але вона оточена групою невеликих глибоких м'язів, відомих як підочноямкові м'язи. Ці м'язи, хоча їх часто не помічають, відіграють найважливішу роль у забезпеченні руху голови та підтримці постави.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За словами доктора Ніш Манек, терапевта з Лондона, ці м'язи можуть перевтомлюватися або напружуватися, особливо в умовах сучасного способу життя, спричиняючи головний біль напруження і біль у шиї. Коли це відбувається, йдеться не стільки про проблеми з кістками, скільки про м'язову напругу, що створює той самий ефект дискомфорту.

Важливо

Вилікували хронічний біль у спині: для цього вчені націлилися на наші "зомбі-клітини"

Експерти підкреслюють, що щоденні проблеми з поставою є головним підозрюваним у розвитку подібного болю. Тривала сутулість, наприклад, сидіння, згорбившись над столом або телефоном, створює постійне навантаження на підочноямкові м'язи.

Ергономічні зміни — наприклад, вирівнювання голови відносно хребта і регулювання робочого столу — прості, але ефективні заходи для полегшення навантаження, каже Манек. Поза уві сні теж має значення: використання подушки, що підтримує природний вигин шиї, особливо для тих, хто спить на спині, може запобігти нічному напруженню цих м'язів і знизити ризик прокинутися з головним болем.

Фізичні вправи, такі як розтяжка і масаж, також виявляються корисними в профілактиці подібних проблем, заявила манек. Для зняття напруги рекомендується виконувати легкі підтягування підборіддя і контрольовані повороти шиї.

Крім того, самомасаж, ручний або з використанням реквізиту, наприклад тенісного м'яча, може стимулювати кровообіг і розслабити м'язові вузли, що зачаїлися біля основи черепа. Регулярні короткі перерви під час тривалого сидіння не тільки допомагають тримати поставу під контролем, а й діють як профілактичні заходи, не даючи м'язовій напрузі наростати від самого початку.

Хоча прості коригування способу життя можуть значно зменшити подібні головні болі, постійні або сильні симптоми вимагають медичного обстеження, щоб виключити глибші проблеми, попереджає Манек.

Головні болі напруги, часто пов'язані з цими групами м'язів, є найпоширенішим розладом головного болю в усьому світі, від якого хоча б раз у житті страждає до 70% населення планети. Це своєрідне нагадування про те, що навіть найменші м'язи можуть мати великий вплив на наш повсякденний комфорт.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені.

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.