Учені вирішили одвічне питання інтернету: вони дізналися, як правильно готувати пластівці на сніданок

Сніданок завжди був спокійним ритуалом, звичним початком дня. Але в цьому, здавалося б, безневинному прийомі їжі прихована боротьба, яка спричинила запеклі суперечки та вірусні дебати в Інтернеті, нацьковуючи одне на одного домогосподарства і навіть учених. Причиною всьому став звичайний сніданок із пластівцями та молоком.

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Про це пише Daily Mail.

Ядром розбрату стало не те, які пластівці потрібно їсти, а радше послідовність складання страви. Хоча багато хто вже давно дотримується традиційного порядку: спочатку пластівці, потім молоко, дедалі більше бунтарів схиляють шальки терезів, наполягаючи на тому, що молоко повинно потрапити до миски до того, як пластівці побачать світ.

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Суперечки розгорілися з новою силою, коли колишній олімпійський спринтер Гаррі Айкінес-Арієті, знайомий багатьом як Нітро з серіалу BBC "Гладіатор", сміливо продемонстрував свою відданість у відеоролику на TikTok.

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Як позбутися відчуття гостроти: допоможе не тільки молоко

У ролику Айкінес-Арієті спочатку наливає у свою миску молоко, потім робить ще один сміливий крок — підігріває його в мікрохвильовці, і тільки потім додає пластівці. Із зухвалим підписом "Теплі пластівці перемагають" він знову розпалив давно киплячі дебати, зібравши мільйони переглядів і безліч коментарів. Саме в цей момент у ситуацію увірвалися вчені і взяли її під свій контроль.

Професор філософії та директор-засновник Центру вивчення почуттів при Лондонському університеті, Баррі Сміт, поділився деякими напрочуд тонкими міркуваннями. На думку Сміта, послідовність дійсно має значення, і не тільки для того, щоб посперечатися в соціальних мережах.

Засипання молока пластівцями, пояснює він, дає змогу повільніше вбирати рідину і довше зберігати їх хрусткими — цей факт сподобається всім, хто не раз гримасував, дивлячись на ложку з залишками, що розмокли.

Однак зворотний процес, додавання молока після пластівців, забезпечує більш рівномірне покриття, що, на думку декого, посилює передачу смаку з першої ложки.

Аналіз Сміта вказує на те, що, як і у випадку з перевагою яєчні, приготованої нашвидкуруч, або стейка, приготованого нашвидкуруч, наша чутливість до текстури відіграє ключову роль у тому, наскільки приємним буде сніданок.

Але на цьому суперечки не закінчуються. Професор Чарльз Спенс, експериментальний психолог з Оксфордського університету, звернув увагу на ще один нюанс: ритуал.

Він описує, що знайомий "тріск, хрускіт і бавовна" пластівців, залитих молоком, — це не просто шум, це частина сенсорного задоволення, яке шукають багато людей. Ритуал приготування пластівців, чи то хрускіт, чи то сплеск, чи то просто звичка, може суттєво вплинути на задоволення від їжі, подібно до того, як заспокоює рутина приготування чаю або кави.

На тлі думок експертів до розмови не забарилися приєднатися і продуктові бренди. Kellogg's, пластівцевий титан, дипломатично визнав, що, хоча більшість людей вважають за краще спочатку їсти пластівці, універсального методу не існує. Компанія Nestlé підтримала цю точку зору, навіть порадивши тим, хто прагне максимального хрускоту, починати з молока і поступово додавати пластівці.

Як виявилося, суперечка про те, що має бути першим — молоко чи пластівці, не просто забава для Інтернету. Це вікно в людську поведінку, що показує, як текстура, смак і навіть ритуал можуть змінити ставлення людей до їжі і бути важливішими за неї саму. І хоча наукові дані можуть похитнути декого, для інших це надто вкорінена традиція, щоб її змінювати, незалежно від того, що кажуть експерти чи олімпійці.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.