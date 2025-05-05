Слух і мовлення виявилися сигналами небезпеки: вчені пов'язали їх із небезпечним видом деменції

Тонкі зміни в мовленні часто здаються примхами старіння або моментами неуважності. Однак нещодавнє дослідження показало, що ці хвилинні зміни є потенційними ранніми ознаками чогось набагато серйознішого: рідкісного виду деменції, за якого страждають саме мовні навички.

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Про це пише McKnights.

Попри те, що деменція починається тихо, її наслідки стають дедалі руйнівнішими і змушують багатьох мовчки боротися, перш ніж діагноз нарешті поставлять.

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У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, команда під керівництвом Карін Зазо Ортіс із Федерального університету Сан-Паулу зосередилася на первинній прогресуючій афазії (ППА) — стані, відомому своїм підступним і агресивним руйнуванням мовних здібностей.

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Дослідники обстежили 87 учасників, зокрема 29 осіб із діагнозом ППА та 58 здорових добровольців, щоб визначити, які мовні тести можуть найефективніше виявити симптоми на ранніх стадіях захворювання. Використовуючи Монреальсько-Тулузьку батарею мовних тестів, вони визначили, які саме недоліки відрізняють ППА від типових змін, пов'язаних зі старінням.

Первинна прогресуюча афазія, як правило, спочатку проявляється у труднощах із підбором слів або заміною схожих за звучанням або однакових за значенням термінів — наприклад, пацієнти плутають "ніж" із "дружиною" або "різцем".

У міру прогресування захворювання пацієнти можуть зіткнутися з фрагментарною побудовою речень, частими помилками під час письма та проблемами з розумінням прочитаного. Ці ранні ознаки легко випустити з уваги, тому засоби раннього виявлення є вкрай важливими для того, щоб зупинити або сповільнити просування хвороби.

Відмінною особливістю цього дослідження стало визначення найпоказовіших завдань у рамках мовної батареї. Спрямовані інтерв'ю, вправи на швидкість мовлення, завдання на розуміння і повторення, і навіть прості числові обчислення виявилися найскладнішими для пацієнтів з ППА.

ППА, що належить до сімейства фронтотемпоральних деменцій, визнана агресивнішою, ніж хвороба Альцгеймера, проте на ранніх стадіях її важко виявити. На відміну від афазії, що виникає внаслідок інсультів або травм, ППА — прогресуюче захворювання, що з часом руйнує мовні здібності.

Рання діагностика, як підкреслюють дослідники, має вирішальне значення: вона відкриває можливості для своєчасного втручання, яке може подовжити здатність пацієнта до спілкування, забезпечуючи йому триваліший період автономії та зв'язку з навколишнім світом.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.