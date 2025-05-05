Не така страшна сама пожежа, як її наслідки: вчені розповіли про задушливий дим

Ландшафтом усієї планети стелиться серпанок, ледь помітний, але досить потужний, щоб тисячі людей потрапили до лікарень. Так, на заході США, де лісові пожежі стали сезонною нормою, цей дим не просто завдає незручностей — він являє собою справжню загрозу здоров'ю, особливо для літніх людей.

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Про це пише McKnights.

Нещодавні дослідження почали розкривати масштаби впливу диму від лісових пожеж, виявляючи небезпечний зв'язок між ним і пошкодженням наших дихальних шляхів.

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Дослідження, опубліковане в JAMA Network Open, вивчило це питання, проаналізувавши дані понад 10 мільйонів даних людей у віці 65 років і старше з 11 західних штатів за період із 2006 до 2016 року. Дослідники зосередилися на дрібнодисперсних частинках, відомих як PM2.5, які являють собою крихітні частинки диму, здатні проникати глибоко в легені.

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Вони виявили, що зі зростанням концентрації PM2.5 збільшується кількість госпіталізацій з приводу респіраторних захворювань, таких як пневмонія і хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ). Зокрема, при підвищенні рівня PM2.5 від 0 до 40 мікрограмів на кубічний метр — діапазон, що охоплює рівні, які вважаються нездоровими, — щоденні госпіталізації щодо респіраторних захворювань збільшувалися в середньому на 2,4 на 100 000 осіб.

У дослідженні також було запроваджено поняття "димових днів", що визначаються як дні, коли над округом було виявлено цілий шлейф диму. У середньому за 10-річний період дослідження в округах спостерігалося 498 димових днів, а в деяких округах — до 894. Така частота показує масштаб біди, з якою стикаються багато жителів. Хоча в дослідженні розглядалися 13 причин госпіталізації, тільки респіраторні захворювання показали статистично значущий зв'язок із підвищеним рівнем PM2.5.

Заходи з протидії цьому задушливому ворогу можуть включати в себе попередження населення в дні сильного задимлення, поширення повітроочисників і створення притулків із чистим повітрям, вважають автори. Крім того, медичним працівникам може знадобитися більш ретельне спостереження за пацієнтами з респіраторними захворюваннями, які вже є, під час сезонів лісових пожеж.

Інші дослідження також пов'язали тривалий вплив забруднення повітря, включно з PM2.5, зі зниженням когнітивних здібностей у літніх людей. Судячи з усього, вплив диму лісових пожеж може виходити далеко за рамки безпосередніх проблем із диханням, потенційно впливаючи на загальний стан нашого мозку.

Оскільки частота та інтенсивність лісових пожеж продовжує зростати в усіх куточках планети, здебільшого через зміну клімату, розуміння та пом'якшення ризиків для здоров'я, пов'язаних із пожежами, стає дедалі важливішим. Це дослідження слугує закликом для політиків і громадськості вжити активних кроків для розв'язання цієї нової проблеми громадської охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про ефективний і простий спосіб очистити повітря вдома. Нове дослідження вважає, що перенесення рослин у приміщення і вирощування певних їхніх видів допоможе очистити повітря від небезпечних хімічних речовин.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.