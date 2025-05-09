Фотографія розкриє все: вчені створили програму, яка легко визначає наш біологічний вік

Лікарі вже давно починають огляд із простої візуальної оцінки, швидко визначаючи, чи виглядає пацієнт старшим або молодшим за заявлений вік. Це звичайне спостереження, відоме як "перевірка зором", відіграє важливу роль у формуванні планів лікування, проте воно суб'єктивне і може сильно різнитися в різних лікарів, що і спробували виправити вчені.

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Про це пише ScienceAlert.

Нова розробка, про яку повідомляється в журналі The Lancet Digital Health, являє собою FaceAge — алгоритм глибокого навчання, призначений для кількісної оцінки біологічного віку за фотографією голови. Інструмент був навчений майже на 59 000 портретів дорослих людей, старших за 60 років, що дало йому змогу виявити тонкі ознаки старіння, які зазвичай не видно людському оку.

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На практиці систему протестували на понад 6 000 хворих на рак, і результати показали, що біологічно ці пацієнти виглядають у середньому майже на п'ять років старшими за свій реальний вік. За словами Раймонда Мака, онколога і співавтора дослідження, ця технологія може допомогти лікарям визначити, які пацієнти підходять для інтенсивного лікування, а які можуть потребувати менш агресивного підходу.

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FaceAge працює, аналізуючи риси обличчя і виявляючи ознаки старіння, які не є типовими, як-от сиве волосся або облисіння. Замість цього він фокусується на більш тонких показниках, таких як зміни в тонусі м'язів і структурі шкіри. Це дає змогу інструменту точніше визначати біологічне старіння.

В одному з прикладів лікарі, яких попросили передбачити виживаність хворих на рак у термінальній стадії, значно підвищили точність прогнозу, використовуючи дані FaceAge, порівняно з тим, що вони покладалися тільки на свої власні оцінки.

Інструменти штучного інтелекту раніше піддавалися критиці за упередженість, особливо щодо недопредставлених груп населення. Команда FaceAge провела попередні тести для виявлення расової упередженості і не виявила значних відмінностей.

Проте вони розробляють модель другого покоління на основі 20 000 додаткових зображень різних пацієнтів для подальшого підвищення точності. Для забезпечення стабільної роботи оцінюються й інші чинники, як-от косметичні зміни або умови освітлення.

Крім безпосереднього використання в медицині, концепція оцінки біологічного віку набирає обертів у ширших галузях моніторингу здоров'я. Дослідження показали, що біологічний вік, часто оцінюваний за маркерами крові, метилюванням ДНК або фітнес-тестами, може бути сильнішим предиктором стану здоров'я, ніж хронологічний вік.

Хоча FaceAge може дати цінні відомості для ухвалення рішень у медицині, існує ймовірність зловживань у таких галузях, як страхування або працевлаштування. Хьюго Аертс, один із керівників дослідження, наголосив на важливості нормативних заходів для їхнього запобігання та забезпечення того, щоб технологія залишалася корисною для пацієнтів.

Науковці планують створити публічний портал, на якому люди зможуть розміщувати свої фотографії для участі в дослідженнях, а комерційне клінічне застосування очікується тільки після додаткової перевірки.

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