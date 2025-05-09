Перші кроки дитини зумовлені наперед: учені з'ясували, що за моментом їхнього початку стоїть генетика

Деякі віхи в житті дитини здаються майже універсальними продуктами еволюції — наприклад, момент, коли вона робить перші кроки. Але нові дослідження починають переглядати це припущення, виявивши генетичний шар у тому, що довгий час вважалося простим розвитком і випадковістю.

Related video

Про це пише Medical News.

Коли дитина починає ходити, може бути закодовано в її ДНК, а крихітні генетичні перемикачі пов'язані не тільки з руховими навичками, а й із ширшими когнітивними та неврологічними характеристиками.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Масштабний метааналіз широкогеномного дослідження асоціацій (GWAS), опублікований у журналі Nature Human Behavior, дозволив ученим вивчити генетику віку початку ходьби (AOW). Дослідники проаналізували дані понад 70 000 немовлят європейського походження з чотирьох когорт, завдавши на неонатальні шаблони значущі структури мозку, щоб виявити регіони, що беруть участь у руховому контролі.

Важливо

Вірні друзі та брати по нещастю: у людей і лабрадорів виявили спільні гени

У результаті аналізу було виявлено 2 525 значущих однонуклеотидних поліморфізмів (SNP), причому 11 незалежних локусів зберегли свою значущість після коригування на інші генетичні фактори. Ці результати показали, що успадкованість AOW становить 24,13%, що підтверджує роль генетичних варіацій у формуванні часу досягнення немовлятами цього ключового рубежу розвитку.

Подальші дослідження показали, що генетичні чинники, які впливають на вік ходьби, дуже складні. Близько 11 900 SNP у сукупності зумовили майже 90% спадковості, що свідчить про високий ступінь полігенності. Зіставивши ці генетичні маркери з конкретними генами, автори дослідження виявили 50 генів, пов'язаних із віком ходьби, 13 з яких також пов'язані з розумовою відсталістю і 7 — з аутизмом.

Ці гени демонстрували помітну експресію в мозку в період між 19 і 24 тижнями після зачаття, що підкреслює їхнє значення для розвитку плода. Аналіз збагачення показав збіг зі шляхами, що беруть участь у генерації нейронів і нейрогенезі, що підтверджує, що ці генетичні маркери відіграють роль далеко не тільки в руховій функції.

У дослідженні також вивчали генетичні кореляції між віком початку ходьби та іншими ознаками: було виявлено негативні кореляції з індексом маси тіла в дитячому й дорослому віці та СДУГ, що дає підстави припустити, що генетичні чинники, які впливають на ранній початок ходьби, можуть також перетинатися з іншими фізичними та поведінковими ознаками.

Позитивні кореляції з когнітивними показниками і структурою мозку ще більше підкреслюють взаємозв'язок моторного розвитку і когнітивних результатів. Крім того, візуалізація мозку показала, що вищі полігенні показники AOW пов'язані зі збільшенням об'єму мозку та його складчастістю в певних ділянках, критично важливих для моторного і сенсорного опрацювання, таких як базальні ганглії та мозочок.

На особливу увагу заслуговує виявлення генетичного варіанта в гені RBL2, який раніше було пов'язано з рідкісними порушеннями нейророзвитку, пов'язаними із затримкою ходьби. Незважаючи на те, що дослідження було зосереджене на європейському походженні дітей і ретроспективному збиранні даних, воно заклало основу для розуміння генетичних основ раннього розвитку наших рухових здібностей.

Раніше Фокус писав про те, як визначити володарів "рухомого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Також Фокус писав про особисті якості, які не дають нам вірити фейковим новинам. Згідно з дослідженням, проникливість відіграє вирішальну роль у здатності оцінювати точність інформації.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.