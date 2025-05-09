Шило на мило або нова надія: вчені хочуть лікувати алкоголізм наркотиками

Сплеск наукового інтересу до психоделіків змінює уявлення про сучасну психіатрію, висуваючи речовини, які раніше були відомі в основному завдяки своїй сумнівній репутації, в центр уваги вчених. Так, речовина DMT, відома своїм швидким та інтенсивним впливом, тепер перебуває під їхнім мікроскопом через її можливу роль у тому, щоб допомогти людям скоротити споживання алкоголю.

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Про це пише The Conversation.

Керівниками дослідження стали Ребекка Хардінг, кандидат наук, і професор Раві Дас із відділення клінічної психофармакології Університетського коледжу Лондона. Мета їхнього дослідження, яке ще перебуває в активній стадії, полягає в тому, щоб перевірити, чи може DMT, швидкодіючий психоделік, стати корисним інструментом для зниження споживання алкоголю.

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Зловживання алкоголем залишається однією з головних проблем громадської охорони здоров'я в країнах, де він легальний, прийнятий у суспільстві та легко доступний. Хоча багатьом вдається пити помірно, в інших формуються згубні звички, які призводять до серйозних проблем зі здоров'ям і соціальною сферою.

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Традиційні методи лікування не завжди допомагають людям, які борються з такими звичками, тому дослідники почали вивчати альтернативні методи, які можуть по-новому змінити поведінку.

DMT (диметилтриптамін) відомий своїм швидким впливом при внутрішньовенному введенні. Ефект, який настає протягом однієї-двох хвилин, зазвичай триває близько десяти-двадцяти хвилин — короткий проміжок часу порівняно з іншими психоделіками.

Незважаючи на таку тривалість дії, користувачі часто описують свої відчуття як надзвичайно яскраві та перетворювальні, що часто включають складні візуальні схеми та відчуття входу в альтернативну реальність.

Вчених особливо цікавить, чи може цей короткий та інтенсивний досвід викликати довгострокові зміни в мозку, які допоможуть людям позбутися шкідливих звичок, таких як надмірне вживання алкоголю.

Одним із ключових питань є нейропластичність — здатність мозку реорганізовувати себе, утворюючи нові зв'язки. Теорія полягає в тому, що психоделіки, як-от DMT, можуть створювати тимчасовий стан, у якому мозок стає гнучкішим, що дає змогу людям легше відмовитися від старих звичок і сформувати здоровіші.

Дослідницька група також уважно вивчає систему винагороди мозку, яка, як відомо, стає дуже чутливою до алкогольних сигналів у людей з алкогольним розладом. Ідея полягає в тому, що психоделіки можуть потенційно "перезавантажити" цю систему, зменшивши вплив алкоголю на мотивацію та ланцюг задоволення в мозку.

Щоб вивчити ці ідеї, команда розробила детальне дослідження за участю людей, які сильно п'ють і хочуть кинути пити. Учасники тричі відвідують лабораторію, де їм проводять сканування мозку за допомогою фМРТ та ЕЕГ для відстеження змін у мозковій активності. Під час дослідження вони у випадковому порядку отримують DMT, плацебо або не психоделічний препарат, який, як вважається, підвищує гнучкість мозку, не спричиняючи психоделічних ефектів.

Подвійне сліпе спостереження гарантує, що ні дослідники, ні учасники не знають, хто з них отримує те чи інше лікування, що робить результати максимально неупередженими. Поряд зі скануванням мозку учасники проходять психологічні обстеження, щоб відстежити будь-які зміни в настрої, мисленні та поведінці, що допомагає дослідникам пов'язати активність мозку з реальними моделями вживання алкоголю.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.