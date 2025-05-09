Онкологічне цунамі на підході: вчені назвали найчастіші види раку в молодих людей

Дедалі більшій кількості молодих людей у світі ставлять діагноз, пов'язаний з раком, і вчені намагаються зрозуміти, чим може бути спричинений цей зсув. Нова доповідь, підготовлена урядом США, показує, що кілька видів раку дедалі частіше трапляються у людей віком до 50 років, причому це зростання особливо помітне серед жінок.

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Про це пише HealthDay.

Дослідження, опубліковане в журналі Cancer Discovery, проводилося під керівництвом Національного інституту раку і проаналізувало понад 2 мільйони його випадків у людей у віці від 15 до 49 років у період із 2010 до 2019 року.

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Із 33 видів раку 14 показали зростання захворюваності хоча б в одній із груп молодого населення. На частку жінок припало близько 63% випадків раннього розвитку раку. Тім Реббек з Інституту раку Дана-Фарбер зазначив, що ці закономірності свідчать про наявність значних глибинних чинників, і наголосив на необхідності збільшення фінансування досліджень для глибшого вивчення проблеми.

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Найпомітнішим є зростання захворюваності на рак молочної залози: у 2019 році кількість випадків цього захворювання збільшилася приблизно на 4800 порівняно з показниками 2010 року. Інші види раку також продемонстрували зростання: рак товстої кишки збільшився приблизно на 2 000 випадків, рак нирки — на 1 800 випадків, а рак матки — на 1 200 випадків. У той час як більшість випадків смерті від раку у віковій групі від 15 до 49 років не змінилася, смертність від раку товстої кишки, матки і яєчок за той самий період зросла.

Експертам ще належить з'ясувати точні причини зростання кількості ракових захворювань. Одна з головних проблем полягає в тому, що вивчені дані не містили докладної інформації про спосіб життя людей і їхній доступ до медичної допомоги — фактори, які можуть впливати на ризик розвитку раку.

Провідний автор дослідження, Мередіт Шилс, зазначила, що багато хто з цих видів раку має відомий зв'язок із надмірною масою тіла, що робить зростання кількості випадків ожиріння однією з основних теорій, що розглядаються.

Однак не всі види раку постійно лише зростають у цій невтішній статистиці. Насправді, понад десяток видів раку знизилися серед людей молодше 50 років за період дослідження. Найбільше зниження спостерігалося серед раку легенів і раку простати.

Експерти вважають, що скорочення кількості людей, які палять, імовірно, також сприяло зниженню захворюваності на рак легенів, а зміни в рекомендаціях щодо медичного обстеження, можливо, сприяли зниженню захворюваності на рак простати серед молодших чоловіків.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.