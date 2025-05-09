Майбутнє, оповите димом: учені з'ясували, як канабіс впливає на чоловічу фертильність

У міру поширення легалізації канабісу у світі суперечки про його мораль і законність поступово поступаються місцем дискусіям про те, як він впливає на організм людини. Одним із багатьох питань, що викликають занепокоєння, було питання про те, чи впливає вживання канабісу на чоловічу фертильність, що і з'ясувало нещодавнє дослідження.

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Про це пише ScienceAlert.

У науковій роботі, проведеній вченими зі Школи громадської охорони здоров'я Бостонського університету та опублікованій у журналі Andrology, було вивчено зразки сперми 921 чоловіка.

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Команда дослідників зосередилася на чотирьох ключових показниках здоров'я сперми: об'ємі, загальній кількості сперматозоїдів, їхній концентрації та рухливості. Ці показники вкрай важливі, оскільки вони безпосередньо впливають на здатність чоловіка стати батьком. Якщо сперматозоїди не можуть нормально плавати або їх занадто мало, то фертильність знижується.

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Проаналізувавши зразки, дослідники не виявили суттєвої різниці між тими, хто вживає і не вживає канабіс, у жодному з цих показників здоров'я сперми. Хоча між окремими людьми були деякі відмінності, вони не були достатньо великими, щоб вважатися статистично значущими. Це свідчить про те, що принаймні в цій групі чоловіків вживання канабісу не має помітного впливу на їхню здатність до запліднення.

Важливо зазначити, що в більш ранніх дослідженнях, таких як робота, опублікована в журналі American Journal of Epidemiology, були отримані неоднозначні результати. Деякі з них пов'язували хронічне вживання канабісу зі зниженням рівня тестостерону і гормональними змінами, які можуть вплинути на якість сперми.

Інші роботи пов'язували вживання канабісу з погіршенням здоров'я сперми загалом. Однак ці висновки не завжди були послідовними, що підтримувало наукові дебати. Останнє дослідження додає ще один шматочок до цієї головоломки, але не вирішує питання, ставлячи в ньому крапку.

У досліджуваній групі близько 23% учасників назвали себе регулярними споживачами канабісу, при цьому менше 3% заявили, що вживають його щодня. Проте дослідники не виявили помітного впливу на здоров'я сперматозоїдів, навіть після коригування інших факторів, таких як індекс маси тіла і вживання тютюну.

У той час як ТГК, основна діюча речовина канабісу, у дослідах на тваринах показав вплив на функцію їхніх яєчок, дослідження на людях не дало таких однозначних результатів.

Дослідники підкреслюють, що для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідно провести масштабніші та довгостроковіші роботи. Поки ж канабіс залишається галуззю активних вивчень, коли йдеться про його широкий і довгостроковий вплив на наше здоров'я.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.