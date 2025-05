Травми під час бігу залишаться в минулому: вчені знайшли можливий порятунок для бігунів

Травми часто розглядаються як неминуча частина життя під час бігу, і багато хто мириться з ними як із наслідками фізичних навантажень. Але останні дані починають спростовувати цю ідею, вказуючи на несподіваного союзника у справі профілактики травм: їжу, яку бігуни кладуть собі на тарілку.

Про це пише Health.

Вченим відомо, що правильне взуття і техніка тренувань мають вирішальне значення, але дедалі більше досліджень показує, що те, що їдять бігуни, може бути не менш важливим для збереження їхнього здоров'я від травм.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Science and Medicine in Sport, вченими було зібрано дані понад 15 попередніх робіт, у яких узяли участь близько 6 000 бігунів на дистанції.

Під керівництвом Ерін Колебач, лікарки-дієтологині та магістранта Університету Південної Австралії, дослідження було присвячене тому, як дієта впливає на ризик травм. Результати показали чіткий зв'язок між споживанням калорій, жирів і клітковини та ймовірністю отримання травми.

Учені з'ясували, що травмовані жінки-бігунки споживали менше калорій, у середньому на 449 на день, і на 20 грамів менше жирів, ніж їхні ровесниці без травм. Дослідження також показало, що травмовані бігунки в середньому споживали на три грами менше клітковини на день.

Експерти, які брали участь у дослідженні, зокрема Сара Меррілл, докторка з клініки сімейної медицини Скріппс-Ранч, наголосили на перевазі дослідження у збиранні даних, що дало змогу зробити чіткіші висновки, ніж будь-коли раніше.

Меррілл зазначила, що розуміння цих закономірностей у харчуванні може стати переломним моментом у тому, як спортсмени орієнтуватимуться в питаннях профілактики травм. Водночас дієтологиня Ясі Ансарі з UCLA Health зауважила, що дослідження заповнює важливу прогалину щодо важливості харчування для підтримання здоров'я бігунів і прокладає шлях для майбутніх досліджень у цій галузі.

Незважаючи на цінний внесок, робота все ж має свої обмеження. Розглянуті дослідження були виключно англійською мовою, і багато з них спиралися на дані про раціон харчування, які, як відомо, схильні до помилок.

Колебач підкреслила, що відмінності у визначенні травм, складі досліджуваних груп і способах відстеження раціону ускладнюють стандартизацію висновків за всіма пунктами даних. Крім того, хоча в дослідженні розглядали різні види травм, було виявлено, що травми, пов'язані з навантаженням на кістки, здебільшого стосуються елітних спортсменів, тоді як загальні бігові травми частіше трапляються в аматорів.

Збалансованість харчування видається особливо важливою для бігунів, які часто мають мінімальні запаси жиру в організмі. Меррілл пояснила, що у випадках, коли споживання калорій і жирів занадто мале, організм може почати витягати необхідні поживні речовини з кісток і м'язів, що може призвести до травм.

Колебач також зазначила, що жири є не тільки джерелом енергії, а й відіграють важливу роль у засвоєнні вітамінів, які підтримують здоров'я кісток, регулюють гормони і керують запаленням. Клітковина також підтримує здоров'я кишківника і може допомогти зменшити запалення, тим самим побічно захищаючи від травм.

З практичної точки зору експерти радять бігунам дотримуватися збалансованої дієти, що відповідає їхнім тренуванням. Це означає забезпечення достатньої кількості калорій, корисних жирів, вуглеводів, багатих на клітковину, і достатньої кількості білка для відновлення та підтримки працездатності.

У міру збільшення пробігу бігунам може знадобитися відповідне коригування раціону. Хоча загальні рекомендації розраховані так, щоб 50-65% денних калорій надходило з вуглеводів, 20-35% — з жирів і 10-20% — з білка, консультація з лікарем може допомогти скласти план харчування з урахуванням індивідуальних потреб, що забезпечить збереження працездатності та здоров'я в довгостроковій перспективі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.