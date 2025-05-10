Еволюційний поворот назавжди розділив приматів на дві групи: вчені розповіли про цей момент

На перший погляд, примати легко піддаються сортуванню: одні мають хвости і пересуваються на четвереньках, а інші рухаються з майже людською грацією і повністю позбавлені цих додаткових придатків. Але за цією удаваною простотою ховається набагато глибша і напрочуд заплутана еволюційна історія.

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Про це пише LiveScience.

Відмінності між мавпами і приматами не просто глибокі — вони відображають мільйони років адаптації і тиску навколишнього середовища, причому кожна група розвивалася різними шляхами, які продовжують інтригувати вчених.

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Живі примати демонструють чіткі ознаки, що розділяють їх на ці дві категорії. Одні з них зазвичай мають хвости — інколи навіть прехенільні, здатні хапати як додаткова рука, і є чотириногими, тобто пересуваються за допомогою всіх чотирьох кінцівок. Їхнє тіло побудоване для спритності, кінцівки однакової довжини, а хребет неймовірно гнучкий.

Географічно мавпи Старого Світу мешкають в Африці та Азії, а мавпи Нового Світу — в Центральній і Південній Америці, що підтверджують дані Панафриканського союзу заповідників.

Мавпи ж одразу впізнавані за відсутністю хвоста та унікальною вертикальною позою тіла, яка по-науковому називається "ортоградна". Їхня анатомія включає довгі руки і короткі ноги, ідеально пристосовані як для гойдання по деревах, так і, у випадку з людьми, для вертикальної ходьби.

Куратор приматів зі Смітсонівського національного зоопарку, Беккі Малінскі, наголошує на критичному розриві в розумових здібностях між цими групами, зазначаючи, що мавпи, володіючи більшим мозком по відношенню до розміру тіла, демонструють набагато більші когнітивні здібності, ніж інші примати.

Генетично розрив між цими групами дуже давній. Серхіо Альмеція з Американського музею природничої історії зазначає, що якщо люди і шимпанзе розділилися лише 6,5-9,3 мільйона років тому, то еволюційна розвилка, що відокремила приматів від мавп, налічує від 23 до 34 мільйонів років.

Скам'янілості з танзанійського рифтового басейну Руква — наприклад, часткова щелепа мавпи і моляр мавпи, датовані 25,2 мільйона років тому, — слугують переконливим, хоча й неповним, доказом цієї глибокої розбіжності, про що докладно йдеться в журналах Nature і Science.

Незважаючи на ці наукові досягнення, дослідники зберігають обережність. І Малінскі, і Альмеція згодні з тим, що кожне викопне відкриття радше ускладнює, ніж прояснює ситуацію. Одна з незвичайних еволюційних примх — прехенільні хвости мавп Нового Світу, що забезпечують їм чудову мобільність в умовах деревостану. Це чудово показує, як навіть незначні на перший погляд анатомічні особливості можуть розкрити чудеса природного відбору.

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