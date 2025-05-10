Проблеми з нирками і психікою: популярний напій виявився небезпечним для підлітків, заявили вчені

Вони продаються в яскравих банках, що обіцяють підвищену концентрацію уваги, безмежну енергію і високу працездатність. На ігрових і спортивних майданчиках, у клубах і класах, ці напої посіли міцну нішу, швидко ставши основними для молодих людей, які бажають швидко підбадьоритися. Але за барвистим брендом і нудотним шипінням дедалі більше експертів у галузі охорони здоров'я попереджають про серйозні ризики, які ховаються в кожному ковтку.

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Про це пише MyLondon.

Лікар-дієтолог з Британської дієтичної асоціації, Аннабель Гіпп, підкреслює, наскільки сильно ці напої можуть вплинути на організм, що розвивається. Гіпп вказує на високий вміст кофеїну як на головного винуватця, пояснюючи, як він може посіяти хаос в організмі дітей і підлітків. Вона зазначила, що регулярне вживання кофеїну спричиняє цілу низку небезпечних симптомів: підвищення кров'яного тиску, безсоння, головні болі та болі в шлунку.

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Гіпп також звернула увагу на більш підступний ефект: замінюючи багаті на кальцій напої, як-от молоко, ці енергетичні напої можуть перешкоджати розвитку кісток у підлітковому віці — найважливішому періоді для формування їхньої міцності впродовж усього життя.

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Огляд 2023 року, опублікований у журналі Nutrients, виявив ще більш протверезливі висновки. У ньому розглядалися 18 різних досліджень, присвячених людям молодше 18 років, і з'ясувалося, що майже половина всіх зареєстрованих у них побічних ефектів припадає на серцево-судинні проблеми. Вони варіювалися від нерегулярного серцебиття до небезпечних випадків спонтанного розсічення коронарних артерій.

Ускладнення з боку нирок також викликали серйозну заклопотаність учених: вони зустрічалися в 22% випадків. У дослідженні наводиться особливо яскравий приклад 2011 року, коли в підлітка виникла гостра ниркова недостатність після вживання кількох енергетичних напоїв — випадок, що вказує на те, яке навантаження на організм можуть чинити такі інгредієнти, як таурин, що здебільшого переробляється нирками.

Психологічний вплив енергетиків також стає дедалі важче ігнорувати, оскільки з'являється дедалі більше доказів, що пов'язують їх із проблемами психічного здоров'я. Всебічне дослідження, опубліковане в журналі Public Health торік, проаналізувало дані 57 досліджень, що охопили понад 1,2 мільйона дітей і підлітків у 21 країні.

Результати намалювали похмуру картину: підвищена тривожність, депресія, стрес і навіть суїцидальні думки частіше з'являлися у постійних споживачів енергетиків. Доктор Шеліна Вісрам з Університету Ньюкасла, один з авторів дослідження, наголосила, що ці висновки посилюють необхідність втручання, розглядаючи напої як справжню проблему громадської охорони здоров'я.

Давні попередження, схоже, залишилися поза увагою, і експерти відзначили іронію в тому, що ці напої, найчастіше дешевші за бутильовану воду, рекламуються як засоби, що підвищують працездатність, але водночас непомітно підривають як фізичне здоров'я, так і психічне благополуччя, погіршуючи і нашу продуктивність.

Вона наголосила, що, незважаючи на багаторічну тривогу, яку били вчені, ці напої залишаються легкодоступними для дітей, деяким з яких лише 10 років, що посилює потенційну шкоду в рази.

З огляду на те, що всі докази проти енергетичних напоїв уже зібрані, експерти як ніколи голосно закликають до посилення правил і підвищення обізнаності громадськості, щоб захистити здоров'я майбутніх поколінь.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.