Популярний фрукт перебуває на межі вимирання: вчені розповіли про загрозу бананам

Банани стали настільки звичними і всюдисущими, що легко сприйняти їх за щось незламне — буденний і знайомий усім фрукт, що не схильний до змін. Але за цим втішним образом ховається вразливість, про яку багато хто навіть не підозрює. Однорідність, яка робить банани такими затребуваними, також робить їх цілями для загроз, які можуть, у буквальному сенсі, стерти їх з лиця Землі.

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Про це пише Forbes.

Уся індустрія комерційних бананів останніми роками перебуває на вістрі генетичного ножа. Майже всі банани, які сьогодні вживаються в їжу, походять від одного генетичного клону — сорту Кавендіш. Це є прямим результатом людського вибору в галузі культивування, який віддав пріоритет однаковості — однаковому смаку, однаковій текстурі, однаковому терміну зберігання, — а не генетичній стійкості.

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На жаль, природа наздоганяє нас рано чи пізно, що і сталося в банановій галузі. Ґрунтовий грибок під назвою Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4 (TR4) поширюється регіонами вирощування бананів із руйнівним ефектом, змушуючи вчених і фермерів боротися з до болю знайомою проблемою.

Важливо

На Землю насувається новий банановий апокаліпсис: його зупинить генетичний прорив

Банан Кавендіш став домінувати не тому, що був найсмачнішим або навіть найвитривалішим. Він став королем за замовчуванням після того, як його попередник, сорт Грос Мішель, був майже повністю знищений раннім штамом панамської хвороби в середині XX століття.

Фермерам нічого не залишалося, як перейти на Кавендіш, який на певний час виявився стійким до первісного грибка. Але цей запобіжний захід був тимчасовим. Як і у випадку з сортом Грос Мішель, банани Кавендіш вирощуються безстатевим способом, шляхом клонування, що означає, що кожна рослина генетично ідентична. Відсутність різноманітності робить весь вид бананів безпорадним, коли патоген, подібний до TR4, знаходить шлях всередину.

Уперше TR4 з'явився в Південно-Східній Азії і відтоді повзе континентами, проникаючи на бананові плантації від Африки до Латинської Америки. Не маючи природних генетичних бар'єрів, здатних зупинити його розвиток, грибок невблаганно просувається вперед, погрожуючи спустошити бананові культури в безпрецедентних масштабах.

Залежність світу від сорту Кавендіш збільшила ризик: за оцінками, 80 відсотків усього експорту бананів зараз перебуває під прицілом цієї грибкової загрози. На сьогодні не існує широко поширеного комерційного банана, здатного ефективно протистояти TR4.

Спроби створити стійкість до нього у вимираючого фрукта дають деякі проблиски надії. Наприклад, австралійські вчені розробили генетично модифікований банан QCAV-4, здатний протистояти новій грибковій атаці. Інші зусилля, наприклад Yelloway 1 компанії Chiquita, спрямовані на те, щоб запропонувати альтернативні сорти з вбудованою стійкістю.

Однак на ці інновації чекає нелегка боротьба, пов'язана зі складнощами регулювання і скептичним ставленням громадськості до генетично модифікованих продуктів. Тим часом грибок продовжує поширюватися швидше, ніж ці нові сорти встигають пройти випробування, отримати схвалення і висадити в масштабах, здатних запобігти катастрофі.

Історія з бананом, незважаючи на гадану простоту, слугує суворим нагадуванням про небезпеки монокультурного землеробства. Те, що трапилося з бананом Грос Мішель, було не випадковістю, а застереженням, яке тепер повторюється в ширших масштабах.

Якщо не вжити негайних і різноманітних заходів — селекції, біотехнологій і досконаліших методів ведення сільського господарства, світ, можливо, незабаром буде змушений рахуватися з втратою фрукта, який багато хто сприймає як щось само собою зрозуміле.

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