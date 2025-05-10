Порочне коло, з якого нереально вибратися: вчені знайшли нову небезпеку в алкоголі

Мало що в житті закручується так тихо і потужно, як суміш безсонних ночей, тривалого смутку, непереборного тиску і рясної порції алкоголю. Нещодавно вчені з'ясували, що справжні проблеми починаються, коли вони підживлюють одна одну.

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Про це пише ScienceAlert.

У спільному дослідженні Університету Кентуккі, Університету Маямі та Університету штату Огайо вчені спробували з'ясувати, як пов'язані між собою ці чотири проблеми. Опитавши 405 осіб, які сильно п'ють і страждають від безсоння, команда не просто розглядала поверхневу поведінку, а й заглиблювалася в емоційну та психологічну сферу, яка часто супроводжує її.

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За словами психолога Джессіки Віфер з Університету штату Огайо, автора дослідження, опублікованого в журналі Alcohol, збіг між безсонням і розладом, спричиненим вживанням алкоголю, не просто поширений — він повсюдний.

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Дослідження виявило дві помітні петлі зворотного зв'язку. В одній із них безсоння посилює стрес, який змушує людину пити більше. В іншому випадку пияцтво призводить до депресії, що, своєю чергою, ускладнює засинання. Хоча це всього лише два шматочки набагато більшої головоломки, вони дають можливість зрозуміти, як ці стани можуть посилювати один одного, роблячи одужання практично неможливим без особливої допомоги.

Стрес і депресія виявилися ключовими гравцями в цьому порочному колі — кожен із них слугує своєрідним мостом між іншими проблемами, але в протилежних напрямках. Виявивши ці опосередковані чинники, дослідники заявили, що в майбутньому плани лікування можуть бути точно налаштовані на усунення першопричин, а не тільки симптомів цих проблем.

Незважаючи на те, що дослідження розкриває лише невелику частину глобального лиха, воно відкриває можливості для більш довгострокових робіт і нових розробок. Заплановані подальші спостереження протягом наступного року можуть дати більше підказок про те, як одна проблема породжує іншу. Кінцева мета проста: розірвати цикли ще до того, як вони почнуть повторюватися.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.