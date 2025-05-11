Більше ніж сім'я: вчені дізналися, який тип людей вважає своїх партнерів найкращими друзями

Коли ми називаємо свого партнера "найкращим другом", мало хто замислюється над тим, що це означає насправді і наскільки це важливо. Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, люди, які говорять подібне, закладають у ці слова особливий сенс.

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Про це пишети PsyPost.

Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Social and Personal Relationships під керівництвом Наталі Пеннінгтон, доцента Університету штату Колорадо, дало змогу поглянути на соціальну архітектуру стосунків дорослих людей.

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Спираючись на дані 940 дорослих людей, які перебувають у романтичних стосунках, дослідники вивчили, як часто люди вважають свого романтичного партнера найкращим другом і як це впливає на їхню емоційну близькість і психологічне благополуччя. Лише 14,4% учасників назвали свого романтичного партнера "найкращим другом", хоча більше третини включили його до ширшого кола своїх друзів. На відміну від них, багато інших називали найкращими друзями окремих людей, що підкреслює розбіжність між романтичними і платонічними ролями у стосунках.

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І ця розбіжність далеко не просто семантична, заявили вчені. Дослідження показало, що ті, хто називав свого романтичного партнера найкращим другом, як правило, відзначали сильнішу емоційну близькість і більшу кількість спільних звичок, що підкреслює глибину повсякденної взаємодії, яка часто притаманна тільки романтичним стосункам.

Однак коли йшлося про ширші психологічні переваги, як-от соціальна підтримка, люди, які мають найкращих друзів поза стосунками, повідомляли про більшу задоволеність.

Цей нюанс підтверджує конвойну модель соціальних відносин, яка стверджує, що люди досягають успіху, коли оточені різноманітною мережею міжособистісних зв'язків, а не покладаються на один-єдиний зв'язок для задоволення всіх емоційних потреб.

Дослідження також виявило певні демографічні закономірності. Люди похилого віку були дещо більш схильні вважати свого партнера найкращим другом, тоді як люди з вищим рівнем доходу або ті, хто перебуває у шлюбі, були менш схильні до цього.

Ба більше, наявність більш ніж одного найкращого друга не була рідкістю — близько чверті учасників повідомили про кількох найкращих друзів, що спростовує поширену думку про те, що слово "найкращий" має на увазі винятковість. Така мінливість у тому, як люди позначають свої стосунки, показує, як сучасні соціальні норми продовжують розмивати межі між різними типами емоційних зв'язків.

Коли дослідники вивчили психологічні наслідки цих ярликів, виявився ще один нюанс. Хоча називання партнера найкращим другом корелювало з почуттям товариства, зокрема, з відчуттям, що є з ким відвідувати заходи чи проводити дозвілля, ті, хто називав найкращого друга окремо, зазначали, що загалом почувалися більш соціально захищеними.

Це говорить про те, що, хоча романтичні партнери можуть задовольняти багато повсякденних емоційних потреб, ширші мережі дружніх стосунків можуть забезпечити потрібну стійкість, особливо під час стресу або конфлікту.

Крім статистичних даних, дослідження підкреслює вплив соціально-економічного контексту. Учасники з меншими фінансовими можливостями частіше спиралися на романтичного партнера в плані емоційної підтримки, часто називаючи його найкращим другом. Однак ці люди також були схильні повідомляти про нижчий рівень загального благополуччя.

Навпаки, люди з вищими доходами, як виявилося, підтримують більш різноманітні соціальні зв'язки, натякаючи на те, що економічні привілеї можуть сприяти цьому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.