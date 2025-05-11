Чоловік живе на одному тостовому хлібі: рідкісне захворювання не дає йому їсти інші продукти

У світі, де кулінарний досвід часто слугує соціальним ритуалом, деякі люди опиняються в пастці крайнього неприйняття їжі на біологічному рівні, не в змозі взяти участь у найпростіших спільних трапезах, і коріння цієї проблеми лежить у стані, який досі не зрозумілий.

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Про це пише New York Post.

Томас Шерідан, 35-річний житель Ліверпуля, є прикладом такої незвичайної ситуації. Діагностований у 2023 році з розладом уникнення/обмеження вживання їжі (ARFID) — станом, офіційно визнаним у Міжнародній класифікації хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (МКХ-11) у 2022 році, Томас усе своє життя обмежувався білими тостами з маслом, пластівцями Shreddies і цукерками Haribo.

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Одна тільки думка про те, щоб з'їсти бутерброд з яйцем або ковбасою, викликає в нього вісцеральну реакцію, яка часто призводить до блювоти. Його стан призвів до значної втрати ваги, соціальної ізоляції та неможливості зберегти роботу, оскільки традиційне робоче середовище часто обертається навколо спільних перекусів.

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ARFID характеризується стійким порушенням прийому їжі, що призводить до значної втрати ваги, дефіциту поживних речовин, залежності від харчових добавок або помітного порушення психосоціального функціонування.

На відміну від інших розладів харчової поведінки, ARFID не пов'язане з проблемами способу тіла, а часто зумовлене сенсорною чутливістю, страхом перед несприятливими наслідками, такими як задуха, або загальною відсутністю інтересу до їжі. Досвід Томаса відображає ці симптоми, оскільки він описує нездатність пробувати нові продукти саме через непереборну тривогу та фізичні реакції.

Традиційні методи лікування ARFID включають когнітивно-поведінкову терапію (КПТ), сімейну терапію та дієтологічне консультування. Однак ці методи виявилися для Томаса малоефективними. Тепер він звернувся до гіпнотерапії — методу, який показав свою ефективність у боротьбі з підсвідомими страхами, пов'язаними з ARFID.

Гіпнотерапія може бути ефективною, особливо у дітей, допомагаючи їм переглянути свої стосунки з їжею і зменшити занепокоєння, пов'язане з прийомом їжі. Томас сподівається, що вона дасть йому змогу насолоджуватися їжею в колі сім'ї та вести більш нормальний спосіб життя.

Поширеність ARFID важко визначити, але обізнаність про нього зростає. У Великій Британії благодійна організація Beat, що опікується проблемами розладів харчової поведінки, повідомила про семикратне збільшення кількості дзвінків, пов'язаних з ARFID, за п'ять років, що підкреслює необхідність кращого розпізнавання і варіантів лікування цього ускладнення.

Незважаючи на це, багато людей з ARFID, як Томас, намагаються знайти ефективну підтримку, часто стикаючись із нерозумінням і відсутністю спеціалізованої допомоги через маловивченість розладу.

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