Дослідження: учені не виявили зв'язку між викиднями та вакцинами проти COVID-19

Побоювання з приводу потенційного ризику для вагітності, зокрема страх викидня, тривалий час підігрівали нерішучість вакцинації серед вагітних, незважаючи на дедалі більшу кількість доказів протилежного. Нещодавнє дослідження пропонує обнадійливі дані, які можуть допомогти нарешті розвіяти ці страхи.

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Про це пише NewsMax.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Сангіні Шета, доцентки Єльської школи медицини, опублікованому в журналі Obstetrics and Gynecology, вчені проаналізували електронні медичні карти 296 жінок із викиднями і 592 жінок, які народили живих дітей.

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Дослідження не виявило зв'язку між отриманням вакцини COVID-19 і підвищеним ризиком викидня. Це було справедливо незалежно від кількості отриманих доз вакцини, а також від того, яку вакцину було введено — Pfizer-BioNTech чи Moderna.

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Докторка Шет наголосила на важливості цих результатів, заявивши: "Ми сподіваємося, що дані, подібні до наших, дають дедалі більше впевненості майбутнім матерям у тому, що вакцина безпечна, і що ми побачимо, як показники вакцинації зростатимуть". Її коментарі відображають загальну думку медичної спільноти про безпеку вакцини COVID-19 під час вагітності.

Центри з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) рекомендують вакцинацію COVID-19 для вагітних, посилаючись на підвищений ризик, який COVID-19 становить для них у період вагітності, включно з такими небезпечними ускладненнями, як передчасні пологи, мертвонародження і важкі захворювання матері. Незважаючи на ці рекомендації, рівень вакцинації серед вагітних жінок залишається нижчим за бажаний, почасти через дезінформацію і побоювання щодо безпеки вакцини, підкреслили автори.

Отримані дані свідчать про те, що вакцина COVID-19 безпечна для вагітних. Медичні працівники продовжують пропагувати вакцинацію як найважливіший крок у захисті здоров'я матері та плоду, навіть після офіційного скасування останньої пандемії.

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Для багатьох майбутніх матерів основою їхнього занепокоєння з приводу вакцини COVID-19 стала її новизна і первісне виключення вагітних жінок із клінічних випробувань. Відсутність прямих даних створювала вакуум, у якому могли процвітати спекуляції, що призвело до широко поширених припущень про те, що невідоме може бути потенційно шкідливим. У період вагітності, коли навіть повсякденні речовини ретельно перевіряються на безпеку, ідея впровадження нової вакцини викликала сильні сумніви, особливо коли перші повідомлення в інтернеті перебільшували рідкісні несприятливі наслідки без контексту.

Крім того, глибоко особисті та емоційні переживання, пов'язані з втратою дитини, посилювали ці побоювання. Викидень, часто оповитий незграбним мовчанням лікарів і невиразними поясненнями його витоків, став головною причиною занепокоєння. Не маючи чітких, завчасних запевнень від надійних медичних джерел, багато вагітних почувалися спокійніше, відмовляючись від вакцинації — навіть коли дані дедалі частіше показували, що ризики від самого вірусу COVID-19 були значно серйознішими.

Додаткові дослідження лише підтверджують безпеку вакцинації COVID-19 під час вагітності. Наприклад, звіт CDC, у якому взяли участь понад 40 000 вагітних жінок, не виявив підвищеного ризику передчасних пологів або низької ваги при народженні, пов'язаного з вакцинацією. Крім того, дослідження, проведене в Онтаріо, засвідчило, що вакцинація проти SARS-CoV-2 не пов'язана з викиднями, навіть після врахування різних факторів ризику.

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