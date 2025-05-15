Оздоровили печінку і перемогли небезпечну хворобу: вчені випробували новий метод лікування органу

У процесі постійного балансування всередині людського тіла деякі гормони роблять набагато більше, ніж ми підозрюємо. Один із них, званий FGF21, нещодавно привернув увагу вчених своєю дивовижною роллю в боротьбі з серйозним захворюванням печінки.

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Про це пише University of Oklahoma.

Гормон FGF21 виробляється в печінці, але не тільки там, а ще й спілкується з мозком. І те, що відбувається далі, як з'ясували дослідники, може мати велике значення для людей, які страждають на проблему зі здоров'ям, що зростає, — жирову хворобу печінки.

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У новому дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Метью Поттхоффа з Університету Оклахоми та опублікованому в журналі Cell Metabolism, розглядалася робота FGF21 у мишей з жировою хворобою печінки. Це захворювання, відоме також під назвою MASLD, виникає, коли в печінці накопичується жир.

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Згодом стан хворих може погіршитися і навіть призвести до печінкової недостатності. Під час дослідження, коли в організмі піддослідних мишей підвищувався рівень FGF21, він посилав у мозок сигнали, які допомагали печінці очиститися. Причому вчені помітили, що у мишей не тільки зменшилася кількість жиру в печінці, а й почали гоїтися рубці в печінковій тканині, відомі як фіброз.

Замість того щоб лікувати печінку безпосередньо, гормон в основному використовує мозок для передачі інструкцій. Мозок, діючи як центр управління, потім посилає повідомлення печінці, щоб змінити її роботу. Така взаємодія допомогла зменшити кількість жиру і поліпшити загальний стан печінки, незважаючи на те, що миші, як і раніше, харчувалися за дієтою, яка зазвичай викликає проблеми.

FGF21 діє аналогічно до іншого відомого гормону, що використовується в препаратах для лікування діабету і для схуднення, під назвою GLP-1. Обидва гормони виробляються в різних частинах тіла — GLP-1 у кишківнику, а FGF21 — у печінці, але обидва вони говорять мозку, що потрібно внести зміни, які впливають на те, як організм використовує енергію. Цей метод використання мозку як посередника виявляється дуже ефективним для управління жиром в організмі та іншими пов'язаними з ним проблемами.

Жирова хвороба печінки трапляється частіше, ніж багато хто з нас думає: на неї страждають близько 40% людей в усьому світі, кажуть дослідники. Наразі у США схвалено тільки одні ліки для лікування її більш просунутої форми, MASH. Тому відкриття того, як працює FGF21, може стати переломним моментом у боротьбі з цією недугою.

Краще розуміння цього гормону може допомогти вченим створити нові ліки, які будуть точнішими, безпечнішими і, можливо, навіть потужнішими в боротьбі з хворобами печінки в майбутньому.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.