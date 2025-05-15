Навіть невелика порція солі здатна нашкодити серцю: вчені з'ясували, як цього уникнути

Серед дієтичних звичок ключову роль відіграє споживання натрію, яке часто відходить на другий план порівняно з більш помітними елементами раціону. Нещодавні дослідження вказали на вплив його споживання на здоров'я серцево-судинної системи, показавши, що навіть помірне коригування може принести значну користь.

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Про це пише News Medical.

У комплексному дослідженні, проведеному вченими з Медичного центру Beth Israel Deaconess, вивчали вплив зниження споживання натрію і дієти DASH на серцево-судинний ризик.

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Дієта DASH, скорочено від Dietary Approaches to Stop Hypertension — це план харчування, розроблений на основі досліджень Національного інституту здоров'я для профілактики і зниження високого кров'яного тиску. У ній особлива увага приділяється вживанню великої кількості фруктів, овочів, цільного зерна, пісних білків, таких як птах і риба, і молочних продуктів з низьким вмістом жиру, водночас скорочуючи кількість продуктів з високим вмістом насичених жирів, цукрів і особливо натрію.

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Багата такими поживними речовинами, як калій, кальцій, магній і клітковина, ключовими елементами для здоров'я серця, дієта DASH обмежує червоне м'ясо і солодощі, сприяючи збалансованому підходу до харчування, що підтримує серцево-судинне здоров'я.

У дослідженні, опублікованому в American Journal of Preventive Cardiology, взяли участь 412 дорослих із підвищеним артеріальним тиском, але без попередніх серцево-судинних захворювань. Учасники були рандомізовані для дотримання або дієти DASH, або звичайної американської дієти, кожна з яких передбачала різне споживання натрію: високе, середнє і низьке. Протягом 12 тижнів оцінювали зміну 10-річного ризику розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (ASCVD).

Учені з'ясували, що як дієта DASH, так і скорочення споживання натрію незалежно один від одного сприяли зниженню ризику розвитку ASCVD. Зокрема, скорочення споживання натрію призвело до зниження ризику на 9,4%, а дотримання дієти DASH — на 5,3%. Примітно, що поєднання дієти DASH із низьким споживанням натрію дало найістотніший ефект, що призвело до зниження 10-річного ризику ASCVD на 14,1%.

Важливим аспектом дослідження став різний вплив, що спостерігається серед різних демографічних груп. Найбільша користь від зниження рівня натрію і дієти DASH спостерігалася серед жінок, темношкірих дорослих і людей з гіпертонією II стадії. Це дало змогу вченим припустити, що цілеспрямовані дієтичні втручання можуть зіграти вирішальну роль в усуненні нерівності в стані здоров'я і поліпшенні результатів у групах населення з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Ці висновки підтверджують важливість опрацювання раціону харчування до найдрібніших деталей, щоб уникнути небезпечних для життя ускладнень. Дотримуючись дієти, багатої на корисні для серця продукти, і обмежуючи споживання натрію, люди можуть не боятися атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, що розвиваються за інших стратегій харчування. Такі зміни способу життя, хоча й здаються скромними, здатні мати значний вплив на здоров'я кожного, вважають дослідники.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієту, здатну знизити кров'яний тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.