Генетичні аномалії: вчені виявили незвичайну рису у рудих котів

Любителів котячих у наукових колах давно спантеличувала одна їхня особливість: переважання помаранчевого кольору шерсті у самців. Хоча яскравий відтінок подобається багатьом, генетичний механізм, що лежить в його основі, виявився справжнім сюрпризом для дослідників.

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Про це пише BBC Science Focus.

Нещодавні дослідження, проведені вченими з Університету Кюсю, виявили мутацію в гені Arhgap36 на Х-хромосомі, яка є винуватцем такого домінуючого яскравого забарвлення.

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Знайдена вченими мутація призводить до підвищеної експресії Arhgap36 у пігментних клітинах, унаслідок чого виробляються червонувато-жовті пігменти, які надають кішкам їхнього характерного помаранчевого хутра.

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Генетична основа цієї ознаки пов'язана зі статевими хромосомами. Самці кішок мають одну Х- і одну Y-хромосому. Якщо Х-хромосома несе помаранчеву мутацію, то кішка матиме повністю помаранчеву шерсть. У самок, які мають дві Х-хромосоми, для того, щоб шерсть була повністю помаранчевою, необхідно, щоб обидві хромосоми несли мутацію, пояснив доктор Крістофер Кейлін зі Стенфордського медичного центру.

Якщо мутація присутня тільки в одній Х-хромосомі, то випадкова інактивація однієї Х-хромосоми в кожній клітині під час розвитку призводить до змішання помаранчевих та інших плям, унаслідок чого утворюється каліко або черепаховий окрас, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

І це явище, схоже, характерне тільки для домашніх кішок. В інших ссавців із помаранчевим забарвленням, таких як тигри або орангутанги, за забарвлення відповідають інші гени, не пов'язані зі статевими хромосомами. Ген Arhgap36, раніше пов'язаний з нейронними і гормональними функціями у ссавців, до цих досліджень не був пов'язаний з пігментацією.

Незважаючи на нове розуміння генетичної основи помаранчевої шерсті, стереотип про те, що помаранчеві кішки особливо пустотливі або ласкаві, залишається анекдотичним. Дослідники не виявили суттєвих відмінностей у таких органах, як мозок або надниркові залози, між помаранчевими і неоранжевими кішками. Доктор Кейлін припускає, що поведінкові риси, приписувані помаранчевим кішкам, можуть бути пов'язані з переважанням у них чоловічої статі, а не з самою мутацією Arhgap36.

Незвичайність рудих кішок полягає в тому, що їхнє помаранчеве хутро зумовлене абсолютно несподіваним геном — таким, що ніколи не був пов'язаний із забарвленням у жодного іншого ссавця. У той час як інші помаранчеві тварини використовують добре відомі гени пігментації, які працюють однаково незалежно від статі, кішки покладаються на "секретну зброю". Ця химерна генетична установка, що зустрічається тільки у домашніх кішок, робить їх єдиним у своєму роді винятком у світі тварин на сьогоднішній день.

Це відкриття не тільки проливає світло на генетику забарвлення котячої шерсті, а й відкриває можливості для подальших досліджень того, як конкретні прояви генів можуть впливати на фізичні риси тварин і людей. Поки вчені продовжують розбиратися в складнощах цих механізмів, подібні знахідки поглиблюють наше розуміння складного і неочевидного процесу, що визначає унікальність тваринного світу.

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