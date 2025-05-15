Фторовмісні препарати "все": FDA збирається заборонити їхній продаж через небезпеку для дітей

Рутинний захід із профілактики здоров'я, який вважали корисним, опинився під пильною увагою лікарів. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оголосило про плани прибрати з ринку концентровані фторвмісні препарати для дітей, які відпускаються за рецептом.

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Про це повідомляють на сайті FDA.

На відміну від засобів місцевого застосування, таких як зубна паста або ополіскувачі, ці препарати проковтуються і ніколи не отримували схвалення FDA. Виникла стурбованість тим, що вони можуть порушити мікробіом кишківника, що розвивається, у дітей — найважливіший елемент їхнього здоров'я в ранньому віці.

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Комісар FDA доктор Мартін Макарі наголосив на важливості дотримання правил безпеки, заявивши: "Найкращий спосіб запобігти карієсу у дітей — уникати надмірного вживання цукру і дотримуватися гігієни зубів, а не змінювати мікробіом дитини".

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Агентство встановило дату 31 жовтня для завершення огляду безпеки та періоду публічних коментарів, після чого буде вжито відповідних заходів щодо вилучення цих продуктів.

У систематичному огляді, опублікованому в журналі Nutrition Reviews, вивчався вплив фтору на мікробіоту кишечника. Він показав, що вплив фтору може змінювати склад і різноманітність мікробних спільнот кишечника, потенційно впливаючи на метаболізм та імунні реакції організму. Ці результати особливо важливі для немовлят і дітей молодшого віку, чий мікробіом кишечника ще тільки формується.

Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший висловив рішучу підтримку ініціативі FDA, об'єднавши її з ширшими зусиллями із забезпечення більш здорового навколишнього середовища для дітей. Він зазначив: "Припинення використання фториду для прийому всередину давно назрівало", наголосивши на важливості цього рішення для збереження здоров'я і розвитку дітей.

Хоча фтор визнаний вченими і лікарями за свою роль у профілактиці карієсу шляхом зміцнення зубної емалі, такий спосіб його застосування тепер перебуває під питанням. Місцеве застосування, як і раніше, схвалюється, але системне споживання через харчові добавки переглядається через потенційний ризик для здоров'я.

Ця подія відображає зростаючу тенденцію переоцінки давніх медичних практик у світлі нових наукових даних, що з'являються, які вказують на їхні сумнівні переваги. У міру того як ця заборона просувається вперед, основна увага FDA, як і раніше, приділяється тому, щоб профілактичні заходи не завдали випадкової шкоди загальному здоров'ю, особливо вразливих груп населення, таких як діти.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.