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Найнебезпечніший рак піддався лікуванню: вчені назвали препарат, що допомагає боротися з гліобластомою

мозок, клітина
Фото: Unsplash | Щоб підтвердити свої висновки, вчені обстежили ще додаткові 379 пацієнтів після перших результатів

Гліобластома довгий час не піддавалася ефективному лікуванню, прирікаючи тисячі людей, хворих на неї. Незважаючи на агресивні заходи, медіана виживання пацієнтів становила близько 12-14 місяців, проте останнє дослідження з'ясувало, що звичайний препарат, який традиційно використовують для лікування судом і нервових болів, може підвищити ці шанси.

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Про це пише eCancer.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, Джошуа Бернсток і його команда з Mass General Brigham проаналізували дані 693 пацієнтів із ГБМ. Вони зазначили, що середня тривалість життя людей, які отримували габапентин після операції, становила 16 місяців порівняно з 12 місяцями для тих, хто не отримував препарат.

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Щоб підтвердити ці висновки, команда співпрацювала з Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско, обстеживши ще 379 пацієнтів. Друга когорта показала ще більш виражену перевагу від використання препарату: пацієнти, які приймали габапентин, прожили в середньому 20,8 місяця, у той час як у тих, хто не приймав препарат, виживаність становила 14,7 місяця.

У сукупності ці дані, отримані від більш ніж 1000 пацієнтів, підкреслюють значний зв'язок між застосуванням габапентину і тривалішим виживанням пацієнтів із ГБМ, заявили вчені.

Механізм, що лежить в основі цього ефекту, мабуть, пов'язаний з тромбоспондином-1 (TSP-1), білком, що бере участь у розвитку нейронних ланцюгів. Попередні дослідження показали, що пухлини ГБМ використовують нейронні сигнальні шляхи для стимулювання свого зростання, і TSP-1 відіграє в цьому процесі ключову роль.

Габапентин, інгібуючи TSP-1, може порушити цю взаємодію між пухлиною і нейроном, тим самим перешкоджаючи прогресуванню пухлини. Під час дослідження у пацієнтів, які отримували габапентин, спостерігався нижчий рівень TSP-1 у сироватці крові, що дає змогу говорити про нього, як про потенційний біомаркер реакції на лікування.

Хоча ці результати багатообіцяючі, до них слід підходити з обережним оптимізмом, попередили автори. Ретроспективний характер дослідження означає, що причинно-наслідковий зв'язок не може бути остаточно встановлений. Для підтвердження ефективності габапентину в цій новій ролі та вивчення тонкощів його взаємодії з TSP-1 необхідні рандомізовані клінічні випробування.

Проте перспектива повторного застосування наявного, добре переносимого препарату для лікування такого небезпечного і складного захворювання відкриває широкі можливості для майбутніх досліджень і потенційних терапевтичних стратегій проти ГБМ.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.