Найнебезпечніший рак піддався лікуванню: вчені назвали препарат, що допомагає боротися з гліобластомою

Гліобластома довгий час не піддавалася ефективному лікуванню, прирікаючи тисячі людей, хворих на неї. Незважаючи на агресивні заходи, медіана виживання пацієнтів становила близько 12-14 місяців, проте останнє дослідження з'ясувало, що звичайний препарат, який традиційно використовують для лікування судом і нервових болів, може підвищити ці шанси.

Related video

Про це пише eCancer.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, Джошуа Бернсток і його команда з Mass General Brigham проаналізували дані 693 пацієнтів із ГБМ. Вони зазначили, що середня тривалість життя людей, які отримували габапентин після операції, становила 16 місяців порівняно з 12 місяцями для тих, хто не отримував препарат.

Важливо

Таких людей лише 3%: жінка, яка пережила рак мозку, може стати ключем до перемоги над хворобою

Щоб підтвердити ці висновки, команда співпрацювала з Каліфорнійським університетом у Сан-Франциско, обстеживши ще 379 пацієнтів. Друга когорта показала ще більш виражену перевагу від використання препарату: пацієнти, які приймали габапентин, прожили в середньому 20,8 місяця, у той час як у тих, хто не приймав препарат, виживаність становила 14,7 місяця.

У сукупності ці дані, отримані від більш ніж 1000 пацієнтів, підкреслюють значний зв'язок між застосуванням габапентину і тривалішим виживанням пацієнтів із ГБМ, заявили вчені.

Механізм, що лежить в основі цього ефекту, мабуть, пов'язаний з тромбоспондином-1 (TSP-1), білком, що бере участь у розвитку нейронних ланцюгів. Попередні дослідження показали, що пухлини ГБМ використовують нейронні сигнальні шляхи для стимулювання свого зростання, і TSP-1 відіграє в цьому процесі ключову роль.

Габапентин, інгібуючи TSP-1, може порушити цю взаємодію між пухлиною і нейроном, тим самим перешкоджаючи прогресуванню пухлини. Під час дослідження у пацієнтів, які отримували габапентин, спостерігався нижчий рівень TSP-1 у сироватці крові, що дає змогу говорити про нього, як про потенційний біомаркер реакції на лікування.

Хоча ці результати багатообіцяючі, до них слід підходити з обережним оптимізмом, попередили автори. Ретроспективний характер дослідження означає, що причинно-наслідковий зв'язок не може бути остаточно встановлений. Для підтвердження ефективності габапентину в цій новій ролі та вивчення тонкощів його взаємодії з TSP-1 необхідні рандомізовані клінічні випробування.

Проте перспектива повторного застосування наявного, добре переносимого препарату для лікування такого небезпечного і складного захворювання відкриває широкі можливості для майбутніх досліджень і потенційних терапевтичних стратегій проти ГБМ.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.