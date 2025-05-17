Моторошна таємниця "кривавої печери": вчені знайшли місце ритуальних убивств древніх майя

Виявлена в 1990-х роках, моторошна підземна печера залишалася практично невивченою, поки недавні дослідження не пролили світло на її похмуре минуле. Вони з'ясували, що ця печера була місцем ритуальних людських жертвоприношень, які здійснювала цивілізація майя, щоб утихомирити своє божество дощу.

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Про це пише Popular Mechanics.

У густих джунглях північної Гватемали, під стародавнім містом майя Дос Пілас, розташована печера з назвою, настільки ж зловісною, як і її історія: Куева-де-Сангре, або "Кривава печера".

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На щорічній зустрічі Товариства американської археології біоархеологиня Мішель Блюз із Каліфорнійського державного університету в Лос-Анджелесі, США, представила результати дослідження печери. Її команда виявила понад 100 фрагментованих людських кісток, як дорослих, так і неповнолітніх, розкиданих по підлозі печери.

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На цих останках вченими було виявлено сліди посмертної травми, що вказує на те, що ушкодження були отримані саме в момент смерті. Самі кістки були не закопані, а залишені оголеними, що свідчить про ритуальне поховання, а не про традиційну похоронну практику.

Судовий антрополог Еллен Фрікано із Західного університету охорони здоров'я проаналізувала скелетні пошкодження. Вона виявила на кістках характерні сліди, такі як скошені надрізи на черепах і стегнових кістках, які, ймовірно, були зроблені інструментами, схожими на сокири. Ці знахідки підтверджують теорію навмисного розчленування в рамках жертовних церемоній.

Недоступність печери в сезон дощів через повені припускає, що ці ритуали були приурочені до посушливих місяців, вважають вчені. Вони також вважають, що жертви були підношеннями Чааку, богу дощу майя, щоб забезпечити достатню кількість опадів для вирощування врожаю. Наявність таких ритуальних предметів, як обсидіанові леза і червона охра, лише підтверджує церемоніальний характер цього місця.

Розташування ж деяких кісток, наприклад, складених у стопку черепних кришок, вказує на структуровану ритуальну практику. Таке продумане "прикрашання" просторів печери дало змогу вченим припустити, що майя приписували різним частинам тіла особливі символічні значення в рамках своїх жертовних обрядів.

Аналізи ДНК, що проводяться нині, покликані розкрити більше інформації про особистість і походження людей, принесених у жертву в Куева-де-Сангре. Ці дослідження можуть дати глибше уявлення про соціальну і культурну динаміку стародавньої цивілізації майя, зокрема про її релігійні практики і суспільні ієрархії.

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