Сім'я заразилася небезпечним грибком у печерах: що стало джерелом хвороби

Деякі враження залишаються з нами надовго після закінчення відпустки — сонячні опіки, сувеніри, випадкове харчове отруєння. Але мало хто очікує, що повернеться додому з потенційно смертельною легеневою інфекцією. Так сталося із сім'єю американців, коли їхня поїздка до Коста-Ріки перетворилася на медичне розслідування, що залучило кілька департаментів охорони здоров'я США.

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Про це пише IFLScience.

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) був уперше повідомлений 17 січня 2025 року, після того як у шістьох дорослих і шістьох дітей з'явилися симптоми, характерні для гістоплазмозу, незабаром після екскурсії до печер Венадо в Коста-Ріці.

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Раніше ці печери були пов'язані з окремим спалахом, у якому брала участь 51 інфікована людина. Згідно зі звітом CDC, усі постраждалі члени сім'ї мали "прямий контакт із послідом кажанів", коли повзали вузькими проходами. Єдина людина, яка залишилася здоровою, взагалі відмовилася від походу в печеру.

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Симптоми проявилися між 8 і 19 днями після контакту і включали головний біль, лихоманку, нічний піт, біль у м'язах і загальне виснаження — симптоми, характерні для багатьох хвороб. Один дорослий був навіть госпіталізований, коли сканування показало ознаки раку легенів.

Лікування було різним: одним пацієнтам призначали антибіотики, іншим — кортикостероїди, а одному — засіб, що пригнічує кашель. Подібність симптомів цієї хвороби з більш знайомими захворюваннями часто затримує діагностику, особливо якщо не враховується історія подорожей, як це було в цьому випадку.

Гістоплазмоз викликається вдиханням спор грибка Histoplasma capsulatum, що мешкає в середовищі, збагаченому пташиним або летючим послідом. Ці спори можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом, якщо їх потривожити, наприклад, під час екскурсій печерами або будівельних робіт.

Хоча у багатьох людей, які зазнали впливу спори, симптоми ніколи не проявляються, ті, у кого вони проявляються, можуть страждати від грипоподібного захворювання, а в рідкісних випадках воно може стати дуже небезпечним для життя. Хвороба може призвести до хронічного захворювання легень і навіть поширитися на головний і спинний мозок у людей з ослабленою імунною системою.

Центр з контролю і профілактики захворювань почав розслідування, щоб відстежити і визначити масштаби зараження. Вони виявили, що попередні випадки, пов'язані з тим самим місцем, не послужили достатнім попередженням для майбутніх туристів. Тепер до відмови від турів включаються попередження про грибковий ризик, а в березні було випущено пораду з громадської охорони здоров'я, що попереджає мандрівників.

Хоча гістоплазма найчастіше асоціюється з долинами річок Міссісіпі та Огайо в США, міжнародні поїздки в регіони, де вона процвітає, становлять проблему, яка зростає. За оцінками, від 60 до 90 відсотків людей, які живуть у регіонах із високим ризиком зараження, у якийсь момент свого життя зазнавали цього захворювання, причому більшість із них навіть не підозрювали про це.

Але замкнуті, погано провітрювані простори, такі як печери, багаті екскрементами кажанів, можуть значно підвищити цей ризик. Знання місцевості перед тим, як замовити екскурсію, може виявитися не менш важливим, ніж пакування сонцезахисного крему під час походу на пляж у спеку, попереджають лікарі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.