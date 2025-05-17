Високий рівень цукру виявився не пов'язаним з ожирінням: що знайшли вчені в нашому мозку

Протягом десятиліть діабет 2-го типу розглядався вченими як захворювання, що корениться в периферичних системах організму, коли резистентність до інсуліну призводить до підвищення рівня цукру в крові. Однак нове дослідження з'ясувало, що група нейронів у гіпоталамусі, може відігравати більш значну роль, ніж вважалося раніше.

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Про це пише ScienceBlog.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Clinical Investigation, вчені з Вашингтонського університету вивчили роль нейронів, пов'язаних з агуті-пептидом (AgRP), в аркуатному ядрі гіпоталамуса. Ці нейрони, як відомо, регулюють апетит і енергетичний баланс.

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Використовуючи генетичний метод, дослідники заглушили гіперактивні AgRP-нейрони в мишей-діабетиків, ввівши в аркуатне ядро вірус, що несе правцевий токсин. Це втручання позбавило нейрони можливості спілкуватися з іншими клітинами, не зруйнувавши їх.

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У підсумку таке втручання призвело до нормалізації рівня цукру в крові від діабетичного до нормального протягом тижня, і цей рівень залишався стабільним упродовж усього 10-тижневого періоду дослідження, не впливаючи на вагу та споживання їжі мишами.

Подальший аналіз показав, що рівень інсуліну в плазмі крові значно знизився, що свідчить про поліпшення чутливості до інсуліну. Крім того, збільшився вміст глікогену в печінці, що свідчить про кращу переробку глюкози печінкою. При цьому вчені не спостерігали змін у вмісті жиру в печінці або експресії глюконеогенних генів, що свідчить про те, що поліпшення контролю цукру в крові відбувається за рахунок механізмів, відмінних від традиційних методів лікування діабету.

Це відкриття ставить під сумнів загальноприйняте уявлення про те, що ожиріння і діабет нерозривно пов'язані один з одним. Той факт, що глушіння нейронів AgRP нормалізувало рівень цукру в крові, не вплинувши на масу тіла або споживання їжі, свідчить про те, що різні контури мозку можуть окремо контролювати метаболізм і харчову поведінку. Це може пояснити, чому деякі методи лікування діабету ефективні без значного зниження ваги.

Хоча дослідження на мишах не завжди безпосередньо переносяться на людей, у них є зв'язок з наявними методами лікування діабету. Наприклад, відомо, що препарати з агоністами рецепторів GLP-1, такі як оземпік, пригнічують нейрони AgRP. Доктор Майкл Шварц, автор-кореспондент дослідження, зазначив, що ступінь, до якої цей ефект сприяє антидіабетичній дії цих препаратів, поки невідомий, що дає змогу припустити потенційний механізм роботи цих ліків, крім зниження ваги.

Дослідники продовжують вивчати роль мозку в розвитку діабету, а отримані ними результати спонукають до переоцінки основоположних механізмів захворювання. Замість того щоб розглядати діабет 2-го типу винятково як периферичне порушення обміну речовин, спричинене ожирінням, його можна розглядати і як порушення функції мозку, коли гіперактивні нейрони призводять до підвищення рівня цукру в крові незалежно від маси тіла, вважають автори.

Така зміна перспективи може в кінцевому підсумку призвести до створення більш ефективних методів лікування захворювання, від якого страждають сотні мільйонів людей по всьому світу.

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