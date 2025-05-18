Ваги часто брешуть нам: лікарка вказала на ключову помилку в процесі зважування

Людина може зважитися о 8-й ранку і знову о 8-й вечора, і тільки потім виявити, що її тіло, здавалося б, набрало або втратило кілька кілограмів без видимих причин. Такий незвичайний перепад має під собою низку причин, про які розповіли лікарі.

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Про це пише BBC Science Focus.

Терези не брешуть, але вони можуть вводити нас в оману без контексту. Цей своєрідний феномен, який часто помилково сприймають як ознаку невдачі або успіху в досягненні цілей у царині здоров'я, пов'язаний скоріше з біологічними припливами та відпливами, ніж із набором або втратою жиру. Щоденні зміни ваги можуть здаватися нестійкими, але їхні причини глибоко вкорінені в системах організму, які спокійно працюють.

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Доктор Ніш Манек, лікар загальної практики та медичний педагог, розкрила цю загадку, вказавши на воду як на одного з головних винуватців. Оскільки вода становить приблизно 60 відсотків людського тіла, незначні зміни в гідратації, наприклад, солона вечеря або багата на вуглеводи їжа, можуть затримати більше води в тканинах, тимчасово схиливши шальки терезів у бік збільшення. Гормональні зрушення, особливо під час менструації, можуть спричинити аналогічні ефекти, які часто минають протягом кількох днів без втручання.

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Те, що надходить в організм, також буквально впливає на вагу, просто тому що воно ще не вийшло з нього, каже Манек. Пізній прийом їжі, навіть якщо він корисний, все одно додає масу, яку травна система ще не переробила. Ця харчова вага є минущою, зникаючи в міру перетравлення їжі, але вона може на мить підштовхнути цифри вгору. Швидкість цього процесу значно варіюється від людини до людини, залежно від здоров'я травної системи та метаболізму.

Фізичні вправи теж можуть створити ілюзію швидкої зміни ваги. Після інтенсивного тренування організм втрачає воду через піт, що призводить до короткочасного зниження ваги. Однак під час відновлення м'язів організм може утримувати зайву воду, що призводить до її тимчасового збільшення, попереджає Манек.

Протягом кількох тижнів або місяців нарощування м'язів може навіть призвести до довгострокового збільшення ваги, тоді як реальні запаси жиру зменшуються, що робить ваги ненадійним інструментом для відстеження фітнес-прогресу.

Травна система вносить ще один шар коливань. Рухи кишківника, або їх відсутність, можуть змінити вагу людини кардинально. Закреп, зневоднення або недостатня кількість клітковини можуть вплинути на частоту очищення організму від відходів, тож час зважування відіграє не меншу роль, ніж дієта або рівень активності.

Навіть алкоголь залишає свій слід як у нашому тілі, так і на показниках ваг. Спочатку зневоднюючи організм і спричиняючи оманливе зниження ваги, він викликає ефект компенсації наступного дня, коли організм чіпляється за будь-яку зайву воду. Цей ефект бумеранга маскує реальність стабільного рівня жиру і вводить в оману тих, хто відстежує прогрес тільки за цифрами.

Така вага може коливатися до 2 кілограмів протягом одного дня, до того ж більша частина цього коливання пов'язана з рідиною і травними процесами, а не з жиром, що потрібно враховувати під час коригування харчування і способу життя, ґрунтуючись на показниках ваг.

Раніше Фокус писав про нещодавно знайдений ген ожиріння. Вчені підтвердили, що в зайвій вазі не завжди винне погане харчування.

А так само Фокус писав про глобальну проблему, що виникає через ожиріння. Люди з такою проблемою були схильні пропускати набагато більше роботи через проблеми зі здоров'ям порівняно зі своїми однолітками з нормальною вагою, до того ж кількість прогулів збільшується разом із тяжкістю ожиріння

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.