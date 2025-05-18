М'ясо ГМО корів завойовує ринки: як яловичина ангус змінила світ назавжди

Яловичина Ангус, яка колись перебувала на межі невідомості, перетворилася на основний продукт кулінарії, що прикрашає меню і м'ясні прилавки по всьому світу. В основі її популярності лежить не просто історія успіху брендингу, а свідчення скрупульозної науки і стратегічної селекції, які дали змогу переглянути самі стандарти якості м'яса.

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Про це пише ABC News.

У 1978 році стався переломний момент, коли консорціум власників ранчо, стурбованих зниженням якості яловичини, спільно з ученими заснував програму Certified Angus Beef (CAB). У рамках цієї ініціативи було запроваджено десять суворих критеріїв, що враховують такі фактори, як мармуровість, зрілість і пружність м'язів, щоб забезпечити постійну ніжність і смак кожного відрубу. Відтоді ці стандарти стали еталонами, що впливають на практику виробництва яловичини в усьому світі.

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Центральне місце в програмі CAB посідає мармуровість — внутрішньом'язовий жир, який надає яловичині соковитості та смаку. Для об'єктивного вимірювання ніжності в галузі використовується тест на силу зсуву Ворнера-Брацлера, який визначає силу, необхідну для розрізання вареного м'яса. Нижчі показники сили зсуву вказують на більш ніжне м'ясо, що відповідає перевагам споживачів щодо соковитих стейків.

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Економічний ефект від впровадження генетики ангусів у стада великої рогатої худоби вельми значний. Дослідження, проведене 2023 року австралійською компанією Angus Australia, засвідчило, що протягом десяти років прибуток підприємств із виробництва яловичини з використанням ознак породи ангус збільшився щонайменше на 116 000 доларів. Цей фінансовий стимул призвів до того, що більше половини стада великої рогатої худоби в одній лише Австралії тепер має ангуський родовід.

Однак домінування ангуської яловичини стикається з проблемами, особливо в регіонах, де процвітає брабантська худоба завдяки своїй жаростійкості та стійкості до хвороб. Щоб подолати цей розрив, вчені досліджують генетичні адаптації, як-от ген "slick", що забезпечує більш коротку і гладку шерсть, яка сприяє терморегуляції.

Цей ген, спочатку виявлений у великої рогатої худоби породи сенепол, нині впроваджують в інші породи, щоб підвищити їхню стійкість до жарких кліматичних умов.

Розвиток технологій редагування генів, таких як CRISPR, відкриває багатообіцяючі можливості для подальшого вдосконалення ознак великої рогатої худоби. Точно змінюючи певні гени, дослідники прагнуть вивести велику рогату худобу, яка буде не тільки більш продуктивною, а й краще пристосованою до стресів навколишнього середовища.

Такі країни, як Аргентина і Бразилія, вже почали впроваджувати ці технології, ставлячись до генетично модифікованих тварин так само, як і до тих, що були виведені традиційними методами, що прискорює інтеграцію корисних властивостей у популяції худоби.

Еволюція яловичини ангуської породи від породи, що бореться, до світового стандарту є прикладом синергії між науковими інноваціями та сільськогосподарською практикою. У міру того як галузь продовжує впроваджувати генетичні досягнення науки у своїх тварин, основна увага, як і раніше, приділяється виробництву високоякісної, стійкої яловичини, що відповідає вимогам різноманітних і розбірливих споживачів.

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