Учені змогли змінювати клітини за допомогою звуку: як це змінить медицину

Глибока басова нота, що відлунює в грудях — знайоме відчуття для багатьох. Проте вчені нещодавно дослідили внутрішню реакцію організму на такий звук. У той час як роль слухової системи у сприйнятті звуку добре відома, безпосередній вплив акустичних хвиль на поведінку клітин залишався практично невивченим.

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Про це пише The Scientist.

У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, вчені з Кіотського університету під керівництвом клітинного біолога Масахіро Кумета продемонстрували, що звукові хвилі можуть модулювати експресію генів у культивованих клітинах миші, що призводить до помітних змін у їхній поведінці.

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Піддаючи м'язові клітини мишей впливу звуків різної частоти і мінімізуючи сторонні чинники, такі як тепло і вібрація, команда виявила значні зміни в рівнях експресії численних генів, пов'язаних з такими функціями, як клітинна адгезія, міграція і нейронна сигналізація. Зокрема, ген простагландин-ендопероксид синтази 2 (Ptgs2) продемонстрував виражену і стабільну відповідь на акустичну стимуляцію.

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Ptgs2, також відомий як циклооксигеназа-2 (COX-2), відіграє найважливішу роль у синтезі простагландинів, що беруть участь у запаленні та рості клітин. Дослідження показало, що м'язові клітини з підвищеним рівнем Ptgs2, викликаним звуковим впливом, мали збільшену окружність порівняно з клітинами, що не зазнали впливу.

Крім того, під час вивчення жирових клітин дослідники виявили, що акустична стимуляція знижує диференціювання клітин-попередників у зрілі жирові клітини, що дає змогу говорити про потенційне застосування цього методу для зміни стану жирової тканини.

Оскільки звук є нематеріальним стимулом, його застосування як акустичного модулятора пропонує неінвазивний, миттєвий і безпечний метод впливу на клітинну поведінку. Це відкриває можливості для потенційних терапевтичних стратегій у медицині та охороні здоров'я, де контрольоване акустичне середовище може бути використане для регулювання експресії генів і функціонування клітин без необхідності хімічного втручання.

У дослідженні також підкреслюється важливість характеристик звуку при виклику клітинних реакцій. Було встановлено, що такі фактори, як частота, інтенсивність і форма хвилі, впливають на результати експресії генів, що підкреслює необхідність точного контролю в потенційних терапевтичних застосуваннях.

Наприклад, синусоїдальні звуки на певних частотах ефективніше модулювали експресію генів, ніж інші форми хвиль, що вказує на те, що не всі звуки однакові за своїм біологічним впливом.

Ці відкриття кидають виклик традиційному розумінню сприйняття звуку, припускаючи, що клітини самі можуть "чути" і реагувати на акустичні стимули незалежно від слухових систем організму. У міру розвитку досліджень концепція клітинної акустики може переглянути підходи в регенеративній медицині, лікуванні ожиріння та інших галузях, використовуючи силу звуку для впливу на біологічні процеси на клітинному рівні.

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