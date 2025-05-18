Учені знайшли причину вічної втоми деяких людей: нею виявилося непомітне ускладнення

Протягом багатьох років транзиторні ішемічні атаки (ТІА), зазвичай звані "міні-інсультами", вважали короткочасними етапами, що не мають наслідків. Однак нові дослідження показують, що наслідки ТІА можуть зберігатися довше, ніж вважалося раніше, проявляючись у вигляді постійної втоми.

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Про це пише American Academy of Neurology.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Neurology, проливає світло на цей феномен. У дослідженні, проведеному доктором Борисом Модрау і його командою з Університетської лікарні Ольборга в Данії, взяли участь 354 людини середнього віку 70 років, які перенесли ТІА.

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Учасники заповнили анкети для оцінки втоми протягом двох тижнів після ТІА, а також через три, шість і дванадцять місяців після неї. Результати дослідження показали, що 61% повідомили про значну втому незабаром після події, і приблизно 54% продовжували відчувати втому в кожній наступній контрольній точці протягом року.

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При цьому дослідження не виявило істотних відмінностей у візуалізації мозку між тими, хто відчував тривалу втому, і тими, хто її не відчував, що свідчить про те, що втома не була безпосередньо пов'язана з видимими ушкодженнями мозку. Однак серед учасників, які повідомляли про тривалу втому, удвічі частіше зустрічалися випадки тривоги або депресії, що вказує на можливий психологічний компонент у збереженні цього симптому.

Ці результати спростовують традиційне уявлення вчених про ТІА як про швидкоплинні ускладнення без довгострокових наслідків. Вони підкреслюють важливість спостереження за пацієнтами щодо наявності в них тривалих симптомів, таких як втома, які можуть суттєво вплинути на якість життя.

Доктор Модрау наполіг на необхідності того, щоб медичні працівники своєчасно розпізнавали й усували ці симптоми, оскільки раннє втручання може полегшити тривалість тривалої втоми та допомогти уникнути інших її наслідків.

Науковці спонукають медичну сферу до переоцінки протоколів лікування після ТІА, щоб включити в них оцінку втоми та підтримку психічного здоров'я. Визнаючи можливість довгострокових наслідків, медичні працівники зможуть краще підтримувати пацієнтів на шляху до одужання, вважають автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.