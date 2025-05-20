Струс несе в собі приховану загрозу нашому здоров'ю: вчені з'ясували, як її уникнути

Невеликий удар по голові може здатися дрібницею, але його наслідки можуть виявитися складнішими, ніж можна припустити. Нещодавно лікарі з'ясували ключовий момент, який особливо важливий під час звернення по медичну допомогу і може захистити нас від небезпечних наслідків.

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Про це пише HealthDay.

Хоча багато людей відновлюються після струсу мозку протягом кількох тижнів, у значної кількості виникають затяжні симптоми, які непомітно порушують повсякденне життя. Ці залишкові явища, часто непомітні, можуть проявлятися у вигляді сповільненої реакції, проблем з рівновагою і загального відчуття нестійкості.

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Недавнє дослідження, проведене під керівництвом Лорі Кінг, професора неврології в Орегонському університеті науки і здоров'я, проливає світло на важливість своєчасного втручання. У роботі, опублікованій у журналі Physical Therapy & Rehabilitation Journal, взяли участь понад 200 осіб, які перенесли струс мозку.

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Дослідження показало, що в тих, хто розпочав фізіотерапію протягом тижня після травми, швидше і значніше покращилися показники рівноваги і часу реакції порівняно з тими, хто відклав терапію на шість тижнів. Кінг зазначив, що пацієнти часто повідомляють, що почуваються добре, але під час проведення спеціальних тестів на рівновагу відчувають дискомфорт, що вказує на глибинні проблеми.

Науковці підкреслили критичне вікно можливостей, яким стали приблизно два місяці після травми, протягом яких початок фізіотерапії може суттєво вплинути на результати відновлення. Відтермінування терапії після цього періоду може призвести до того, що мозок почне використовувати компенсаторні механізми, як-от надмірна залежність від візуальних підказок для підтримання рівноваги, що можуть бути менш ефективними та потенційно шкідливими в умовах поганої видимості.

Учасники дослідження пройшли шеститижневу реабілітаційну програму, спрямовану на розвиток рівноваги, вправи для шийного відділу хребта та серцево-судинного здоров'я. Ті, хто почав лікування раніше, повідомили про меншу кількість симптомів і швидше відновили контроль над рівновагою, ніж їхні колеги, які відклали втручання.

Це свідчить про те, що рання фізіотерапія не тільки прискорює одужання, а й підвищує якість реабілітації завдяки усуненню основних причин проблем із рівновагою та координацією, заявили автори.

Важливим аспектом дослідження був акцент на вестибулярній системі — механізмі внутрішнього вуха, що відповідає за рівновагу. Дослідження показало, що рання терапія допомагає відновити вестибулярну функцію більш ефективно, тоді як відтермінована терапія змушує пацієнтів більше залежати від візуальних підказок, що призводить до "неакуратнішого" контролю рівноваги. Така залежність від зору при підтримці рівноваги може бути проблематичною, особливо в умовах, коли візуальна інформація обмежена.

З огляду на ці дані, медичним працівникам рекомендується негайно направляти пацієнтів на фізіотерапію, якщо симптоми струсу мозку зберігаються довше за звичайний період відновлення, вважають дослідники.

Раннє втручання може запобігти розвитку дезадаптивних компенсаторних стратегій і знизити ризик подальших травм. Такий підхід є відповіддю на важливість розпізнавання та усунення неочевидних, але значних наслідків струсів мозку для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.