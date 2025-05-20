"Шосте чуття" виявилося таємним ляльководом: учені розповіли, як воно керує нами

Тонкий внутрішній ритм, який часто розуміється нами як просте "чуття", може бути більш впливовим у формуванні моральних рішень, ніж вважалося раніше. Нещодавнє дослідження показало, що люди, налаштовані на свої тілесні відчуття, з більшою ймовірністю зроблять етичний вибір навіть без явних соціальних підказок.

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Про це пише PsyPost.

Цей висновок випливає з дослідження, проведеного під керівництвом Хакджін Кіма, професора факультету психології з Корейського університету, та опублікованого в журналі The Journal of Neuroscience. Дослідники вивчали зв'язок між інтероцепцією — усвідомленням внутрішніх тілесних станів, і прийняттям моральних рішень.

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Учасники з підвищеним рівнем інтероцепції були схильні робити вибір у моральних дилемах відповідно до уподобань більшості, що вказує на підсвідому узгодженість із суспільними цінностями.

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Щоб з'ясувати це, вчені провели два етапи за участю студентів корейських університетів. На першому 74 учасники зіткнулися з 48 моральними дилемами, наприклад, з вибором, чи варто пожертвувати однією людиною заради порятунку кількох інших. Вони також заповнили опитувальники, що оцінюють їхню інтероцептивну свідомість, і пройшли сканування мозку в стані спокою.

На другому етапі 30 учасників виконували завдання з підрахунку ударів серця, вимірюючи свою здатність сприймати внутрішні тілесні сигнали без зовнішніх підказок. Результати обох досліджень засвідчили, що учасники з вищим рівнем інтероцептивної обізнаності ухвалювали моральні рішення в тіснішій відповідності до групового консенсусу, особливо в сценаріях, де були відсутні чіткі етичні принципи.

Дані візуалізації мозку дали змогу дослідникам отримати додаткові відомості. Функціональна магнітно-резонансна томографія в стані спокою виявила специфічні патерни мозкової активності, пов'язані з інтероцептивним усвідомленням і моральною узгодженістю.

Зокрема, підвищена активність у медіальній префронтальній корі (МПФК) — ділянці, пов'язаній із саморефлексією і соціальною оцінкою, корелювала з вищим рівнем інтероцептивної свідомості. І навпаки, зниження активності в прекунеусі, залученому до думок, пов'язаних із собою, і внутрішнього моніторингу, було пов'язано з більшим відхиленням від групового консенсусу під час ухвалення моральних рішень.

Ці результати дають змогу припустити, що наші внутрішні тілесні сигнали відіграють певну роль у формуванні моральних інтуїцій, які відповідають суспільним очікуванням. Дослідники припускають, що підвищена інтероцептивна обізнаність дає змогу людям більш ефективно засвоювати соціальні норми, спрямовуючи поведінку таким чином, щоб сприяти соціальній гармонії та зменшенню конфліктів.

Хоча дослідження пропонує цінні відомості в цій царині науки, у нього є й обмеження. Опора на сканування мозку в стані спокою означає, що дані відображають базову нейронну активність, а не реакцію під час активного прийняття рішень. Крім того, однорідна вибірка студентів корейських університетів ставить під сумнів можливість узагальнення отриманих результатів у різних культурах і вікових групах.

Сама ж наукова робота підкреслює складний зв'язок між тілесним усвідомленням і моральним пізнанням, показуючи, що наше почуття добра і зла може бути глибоко вкорінене у фізіологічних сигналах, які ми сприймаємо всередині себе, а не тільки в етичних засадах, побудованих суспільством.

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