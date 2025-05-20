Учені знайшли заміну болючій діагностиці розсіяного склерозу: що прийде їй на зміну

Упродовж десятиліть діагностика розсіяного склерозу (РС) була складним процесом, який часто включав болісні процедури, що могли не принести результату. Однак нещодавно вчені з'ясували простий і неінвазивний спосіб, який може виявити хворобу так само ефективно.

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Про це пише University of Nottingham.

Для виявлення ознак захворювання пацієнти часто піддаються люмбальній пункції — голку вводять у нижню частину хребта, щоб зібрати спинномозкову рідину. Цей метод, хоча й інформативний, не позбавлений недоліків, включно з болем, потенційними ускладненнями і можливістю отримання непереконливих результатів.

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Недавнє дослідження, проведене вченими з Медичної школи Ноттінгемського університету, пропонує багатообіцяючу альтернативу такому способу виявлення РС. Дослідження, опубліковане в журналі Neurology Open Access, показує, що спеціалізована магнітно-резонансна томографія може ефективно діагностувати РС всього за вісім хвилин, потенційно усуваючи необхідність у люмбальних пункціях.

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Ключовим моментом у цьому дослідженні стало використання МРТ з Т2-зваженим зображенням — методу, що дає змогу виявити ураження білої речовини мозку, розташовані навколо вен, відому ознаку РС. Дослідники розробили діагностичний критерій, що отримав назву "правило шести", згідно з яким наявність шести і більше таких уражень підтверджує діагноз РС без необхідності аналізувати всі ураження.

Протягом 18 місяців кожен пацієнт у дослідженні проходив як спеціалізоване МРТ-сканування, так і традиційну люмбальну пункцію. Результати показали, що метод "правила шести", заснований на МРТ, надійно підтверджує діагноз РС, збігаючись із результатами люмбальної пункції або перевершуючи їх за точністю. Ця неінвазивна методика не тільки спрощує діагностичний процес, а й підвищує комфорт і безпеку пацієнта.

Впровадивши цей метод діагностики на основі МРТ, системи охорони здоров'я, такі як Національна служба охорони здоров'я (NHS), зможуть домогтися значної економії коштів, а пацієнти зможуть швидше отримати діагноз, потенційно на три місяці раніше, та уникнути дискомфорту й ризиків, пов'язаних із люмбальними пункціями, заявили вчені. Професор Нікос Евангелу, провідний автор дослідження, наголосив на потенціалі поліпшення результатів лікування пацієнтів і розподілу ресурсів у системі охорони здоров'я.

Це дослідження ґрунтується на результатах попередніх досліджень, проведених у Ноттінгемі та США, і робить свій внесок у зростаючий консенсус у медичній спільноті. Міжнародний комітет з діагностики розсіяного склерозу нещодавно офіційно визнав, що метод МРТ, запропонований ноттінгемською командою, є достатнім для діагностики розсіяного склерозу, роблячи люмбальну пункцію непотрібною в багатьох випадках.

Оскільки в одній лише Великій Британії, за даними вчених, на розсіяний склероз страждають близько 150 000 осіб, вдосконалення методів діагностики має вирішальне значення в глобальній медицині. Впровадження цієї швидкої, неінвазивної методики МРТ є значним кроком уперед у лікуванні пацієнтів, пропонуючи більш швидкий і зручний шлях до лікування.

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