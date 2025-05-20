Паралізовані кінцівки знову зможуть рухатися: що допомогло вченим зробити такий прорив

Ледь вловимий зсув думки тепер може прокотитися хребтом, викликаючи рух у паралізованих кінцівках, які раніше не підкорялися командам мозку. Ця концепція, що колись належала до галузі наукової фантастики, стає все ближчою до реальності завдяки новому дослідженню вчених.

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Про це пише HealthDay.

У дослідженні, опублікованому в Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі під керівництвом інженера-біомедика Ісмаеля Сеанієза вивчили цей феномен. Сімнадцять учасників без ушкоджень спинного мозку одягли ЕЕГ-капсули для реєстрації активності мозку, коли вони рухали або уявляли, як рухають ногами.

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Врятували від паралічу: паралізований чоловік став на ноги завдяки новому методу лікування

Отримані дані навчали декодер розрізняти активні та уявні рухи. Дешифратор навіть зміг передбачити намір руху навіть за відсутності фізичного руху, викликаючи зовнішню стимуляцію спинного мозку для створення реального сигналу для ноги.

Новий підхід використовує схожість між сигналами мозку під час реальних та уявних рухів. Зосередившись на намірах, а не на діях, система дає змогу обійтися без фізичних дій для навчання декодера, що є важливою перевагою для людей із паралічем. Неінвазивний характер методу, що використовує зовнішні електроди для запису ЕЕГ і стимуляції спинного мозку, підвищує його потенціал для клінічного застосування, вважають автори.

Функціональна електростимуляція (FES), яка використовує низькоенергетичні електричні імпульси для викликання м'язових скорочень, вже давно застосовується в різних реабілітаційних процесах. Інтеграція ж FES з інтерфейсами мозок-комп'ютер може підвищити ефективність терапії в разі найсерйозніших травм спинного мозку.

У перспективі дослідницька група має намір розробити універсальний декодер, здатний інтерпретувати рухові наміри найрізноманітніших людей у різних станах. Такий інструмент спростить процес реабілітації, позбавить від необхідності індивідуального навчання декодера і потенційно прискорить терміни відновлення.

Це дослідження являє собою значний крок на шляху до відновлення рухливості людей, які постраждали від травм спинного мозку. Переводячи думки в рух за допомогою неінвазивних маніпуляцій, воно відкриває нові можливості для реабілітації нерухомих хворих і поглиблює розуміння вчених щодо здатності мозку до адаптації та відновлення за допомогою техніки.

Раніше Фокус писав про те, як музична терапія допомогла поставити на ноги паралізованого британця. 71-річний чоловік із Блекпула був практично повністю паралізований після рідкісного захворювання, але знайшов ліки, слухаючи музику щовечора.

Також Фокус писав про таємничий синдром, що забирає у людей можливість рухатися. Синдром, який може проявитися раптово, перетворює життя людини на нескінченні тортури, позбавляючи її самостійності та можливості спілкуватися з оточуючими.

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