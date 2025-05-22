Бджоли зіткнулися з найбільшою загрозою їхньому існуванню: що виявили вчені

У тихому гулі луків і м'якому тріпоті крил бджоли довгий час займалися своєю важливою роботою, залишаючись практично непоміченими людиною. Однак під цим безтурботним фасадом науковці виявили нові загрози для їхнього існування, а отже і для всього людства.

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Про це пише University of Reading.

У нещодавньому звіті Bee:wild, наукової ініціативи Re:wild, вчені виокремили дванадцять нових загроз, здатних погіршити скорочення чисельності запилювачів протягом найближчих 5-15 років. Крім того, потрясіння, викликані конфліктами, такими як війна в Україні, призвели до скорочення різноманітності сільськогосподарських культур, позбавивши запилювачів різноманітних джерел їжі в різні сезони, заявили автори.

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Одночасно з цим у численних європейських вуликах було виявлено забруднення мікропластиком, що призвело до потрапляння в середовище проживання бджіл синтетичних матеріалів, таких як поліетилентерефталат. Штучне освітлення в нічний час ще більше посилює проблему, скорочуючи кількість нічних відвідувань квітів запилювачами на 62%, тим самим порушуючи надважливу діяльність із запилення.

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Було встановлено, що забруднювачі повітря, включно з озоном та оксидами азоту, також негативно впливають на виживання, розмноження та ріст запилювачів. Крім того, широко поширене використання сільськогосподарських стоків, насичених антибіотиками, і складних пестицидних сумішей — так званих "пестицидних коктейлів", створює значні ризики, навіть якщо окремі хімічні речовини перебувають у межах встановлених законом норм безпеки.

Професор Саймон Поттс з Університету Редінга, провідний автор доповіді Bee:wild, наголошує на необхідності раннього втручання: "Виявлення нових загроз і пошук способів захисту запилювачів на ранній стадії — ключ до запобігання подальшому серйозному скороченню чисельності".

У звіті не просто було перераховано загрози, а й запропоновано практичні рішення. Серед них учені виділили:

Введення більш суворих правил використання антибіотиків.

Сприяння переходу на електромобілі для зниження рівня забруднення повітря.

Селекція культур, що мають підвищений вміст пилку і нектару.

Проектування сонячних парків, багатих квітучими рослинами, які послужать місцем проживання запилювачів.

Інноваційні підходи, як-от лікування за допомогою РНК-інтерференції (RNAi), також висвітлювалися вченими у зв'язку з їхнім потенціалом для боротьби зі шкідниками без шкоди для корисних комах.

Доктор Діпа Сенапатхі, співавтор доповіді та заступник голови Науково-консультативної ради Bee:wild, виділила особливу важливість колективних дій: "Щоб впоратися з цими загрозами, будуть потрібні зусилля всіх. Ми повинні підтримувати, управляти і покращувати наші природні середовища проживання, щоб створити безпечні місця для цих істот." Вона виступає за індивідуальні дії, такі як вирощування садів, сприятливих для запилення, поряд з політичними реформами, спрямованими на те, щоб різні ландшафти, від приватних садів до громадських місць, стали сприятливим середовищем для запилювачів.

Оскільки проблеми, з якими стикаються запилювачі, стають дедалі складнішими та небезпечнішими, для їхнього розв'язання потрібні узгоджені зусилля всіх людей, спільнот і політиків. Визнаючи взаємозв'язок між нашими діями і світом природи, ми зберігаємо надію повернути назад процес скорочення чисельності запилювачів і забезпечити процвітаюче майбутнє для них і, як наслідок, для нас самих, вважають автори звіту.

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