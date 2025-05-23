Альцгеймер може проявитися вже у 20 років: учені розповіли, на що звертати увагу

Хворобу Альцгеймера довгий час вважали станом, що виникає в пізні роки нашого життя. Однак нові дослідження показують, що насіння когнітивного спаду може бути посіяне набагато раніше, потенційно за десятиліття до появи будь-яких помітних симптомів.

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Про це пише Prevention.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Regional Health — Americas, вивчило можливість раннього виявлення хвороби Альцгеймера, проаналізувавши дані Національного лонгітюдного дослідження здоров'я підлітків і дорослих. Під час цієї масштабної роботи люди відстежувалися від підліткового віку до дорослого життя, переважно у віці від 24 до 44 років.

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Учасники пройшли низку когнітивних тестів, включно з такими завданнями, як негайне і відстрочене запам'ятовування слів, а також тест на зворотний рахунок. На додаток до цих оцінок було взято зразки крові для аналізу генетичних маркерів та інших біомаркерів, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

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Результати показали, що люди з вищими показниками за шкалою факторів ризику серцево-судинних захворювань, старіння і захворюваності на деменцію (CAIDE — індекс, що враховує такі фактори, як вік, освіту, артеріальний тиск, рівень холестерину, індекс маси тіла, фізична активність і наявність алеля APOE e4), як правило, гірше справлялися з когнітивними завданнями. Це дало змогу вченим припустити, що фактори ризику, які зазвичай асоціюються з хворобою Альцгеймера, можуть почати впливати на когнітивні функції набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Хоча алель APOE e4 є добре відомим генетичним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера в літніх людей, його наявність не справила істотного впливу на когнітивні показники в молодшій когорті досліджених. Це говорить про те, що генетична схильність може з часом взаємодіяти з іншими факторами ризику, поступово впливаючи на когнітивне здоров'я, вважають автори.

Доктор Кліффорд Сегіл, невролог із медичного центру Providence Saint John's Health Center у Санта-Моніці, Каліфорнія, виділив особливу важливість раннього виявлення та профілактики хвороби. Він зазначає, що, хоча не існує точного тесту, що дає змогу передбачити розвиток хвороби Альцгеймера в молодих людей, оцінювання чинників ризику та ведення здорового способу життя можуть зіграти вирішальну роль.

Ці висновки дослідників показують важливість проактивних заходів для підтримки здоров'я мозку. Регулярні фізичні навантаження, збалансоване харчування, контроль за станом серцево-судинної системи, а також розумова активність через освіту та соціальні взаємодії — все це стратегії, які можуть сприяти когнітивній стійкості. Набуваючи таких звичок у ранньому віці, люди можуть потенційно знизити ризик зниження когнітивних здібностей, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, вважають учені.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.