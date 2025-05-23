Стереотипи виявилися неправдивими: вчені знайшли справжню причину розвитку подагри

Протягом століть подагру карикатурно вважали хворобою індульгенції — недугою, призначеною для тих, хто надмірно захоплюється шкідливою їжею та винами. Однак нове дослідження вчених спростовує цей віковий стереотип, показуючи, що генетика відіграє набагато значнішу роль у розвитку подагри, ніж вважалося раніше.

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Про це пише ScienceAlert.

Міжнародна група дослідників під керівництвом професора Тоні Меррімана з Університету Отаго проаналізувала генетичні дані 2,6 мільйона осіб, зокрема 120 295 осіб з діагнозом "подагра". У результаті комплексного геномного дослідження асоціацій (GWAS), опублікованого в журналі Nature Genetics, було виявлено 377 локусів, пов'язаних із цим захворюванням, 149 з яких раніше не були описані.

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Подагра проявляється, коли підвищений рівень сечової кислоти в крові призводить до утворення кристалів мононатрієвої урати, що відкладаються в суглобах і спричиняють інтенсивну запальну реакцію.

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Дослідження незвичайного взаємозв'язку: вплив подагри на мозок і розвиток деменції

Дослідження показало участь у цьому процесі певних генів, зокрема генів, що регулюють NLRP3 inflammasome — компонент імунної системи, який реагує на відкладення кристалів. Це не тільки прояснює патофізіологію подагри, а й відкриває можливості для цілеспрямованого терапевтичного втручання, вважають автори.

Дослідження також вказало на можливість застосування наявних ліків для лікування подагри. Наприклад, тоцилізумаб, препарат, який нині використовують для лікування ревматоїдного артриту, впливає на рецептори інтерлейкіну-6 і може бути ефективним для боротьби із запаленням, пов'язаним із подагрою.

Хибне уявлення про те, що подагра є виключно наслідком способу життя, призвело до стигматизації та затримки лікування для багатьох хворих. Встановивши сильну генетичну основу захворювання, дослідження покликане розвіяти ці міфи та спонукати людей звертатися по медичну допомогу без сорому та вагань. Такий зсув у сприйнятті вкрай важливий, особливо в умовах, коли поширеність подагри продовжує зростати в усьому світі.

Цей великий генетичний аналіз не тільки переглянув саме розуміння етіології подагри, а й проклав шлях до більш персоналізованих і ефективних стратегій лікування, які можуть з'явитися в майбутньому. Визнання генетичних чинників відіграє важливу роль у боротьбі зі зростаючим впливом цього захворювання і знятті необґрунтованої стигми, яка довгий час супроводжувала його, заявили вчені.

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