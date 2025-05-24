Сон виявився шкідливим для мозку в певній ситуації: що виявили вчені

Протягом багатьох років нам твердили висипатися, щоб підтримувати оптимальне здоров'я. Але нові дослідження показують, що, можливо, існує переломний момент, коли більше сну може серйозно нашкодити нам.

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Про це пише UT Health San Antonio.

Нещодавнє дослідження показало, що сон по дев'ять і більше годин за ніч може бути пов'язаний зі зниженням когнітивних здібностей, особливо у людей, які страждають від симптомів депресії.

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У дослідженні, проведеному вченими Техаського університету в Сан-Антоніо та опублікованому в журналі Alzheimer's and Dementia, було проаналізовано дані 1 853 учасників Фрамінгемського дослідження серця — довгострокового громадського дослідницького проекту в Массачусетсі. Учасники віком від 27 до 85 років, які не страждали на деменцію та інсульт, отримали уявлення про те, як тривалість сну корелює з когнітивними функціями, такими як пам'ять, візуально-просторові навички та виконавчі функції.

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Результати дослідження показали, що ті, хто спав дев'ять і більше годин, демонстрували нижчі когнітивні показники порівняно з тими, у кого тривалість сну була меншою. Цей зв'язок був більш виражений у людей, які повідомляли про депресивні симптоми, незалежно від того, чи приймали вони антидепресанти.

Перша авторка дослідження та керівниця клінічних дослідницьких проєктів в Інституті Гленна Біггса з вивчення хвороби Альцгеймера та нейродегенеративних захворювань, Ванесса Янг, наголосила на потенційних наслідках цих результатів. Вона зазначила, що ті, хто довго спить, частіше повідомляють про симптоми депресії, що дає змогу припустити, що тривалість сну може бути модифікованим фактором ризику зниження когнітивних здібностей у цій групі населення.

Авторка дослідження доктор Судха Сешадрі додала, що асоціації між тривалим сном і зниженням когнітивних здібностей були сильнішими в людей із депресивними симптомами, що підкреслює складний взаємозв'язок між сном, розладами настрою і здоров'ям мозку.

Результати дослідження узгоджуються з рекомендаціями Глобальної ради зі здоров'я мозку, яка закликає дорослих людей прагнути до семи-восьми годин сну на добу для підтримання когнітивного благополуччя.

Як недостатній, так і надлишковий сон був пов'язаний із порушеннями в різних когнітивних сферах, включаючи пам'ять і увагу. Однак зв'язок між тривалістю сну і когнітивними функціями має свої нюанси, і такі фактори, як депресія, відіграють важливу роль у послабленні цих ефектів.

Хоча сон життєво важливий для здоров'я мозку, більше — не завжди краще. Це дослідження підкреслює необхідність збалансованого підходу до нього, особливо для людей, які страждають від депресивних симптомів. Розуміння та усунення чинників, що впливають на тривалість і якість сну, може дозволити знизити ризики, пов'язані зі зниженням когнітивних здібностей, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно відбивається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.