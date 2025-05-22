Пінгвіни Аделі стали останньою надією Антарктиди: від чого вони захищають увесь регіон

На величезних крижаних просторах Антарктиди, де повітря чисте, а ландшафт недоторканий, незважаючи на наступаюче глобальне потепління, вчені виявили причину, що захищає цей регіон від таких наслідків. Нею, раптово, виявилися продукти життєдіяльності пінгвінів.

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Про це пише NewScientist.

Дослідження, що виявило такий унікальний захист довкілля, проведене під керівництвом Метью Бойєра, докторанта Гельсінкського університету, і опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, було присвячене колонії з приблизно 60 000 пінгвінів Аделі в районі аргентинської станції Марамбіо на Антарктичному півострові.

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Дослідники виміряли концентрацію аміаку в повітрі з підвітряного боку від колонії тварин і виявили, що його рівень злетів до 13,5 частин на мільярд — у понад 1000 разів вищий за базові вимірювання. Вчені з'ясували, що аміак, який утворюється з багатого на азот гуано пінгвінів, взаємодіє з сірчистими сполуками, що виділяються морським фітопланктоном, прискорюючи утворення аерозольних часток, які слугують ядрами для хмарних крапель.

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Наявність додаткових ядер конденсації хмар призводить до збільшення хмарного покриву, який може відбивати сонячне світло від поверхні Землі, чинячи охолоджувальний вплив на регіон. При цьому підвищений рівень аміаку зберігався і протягом кількох тижнів після міграції пінгвінів, що свідчить про значний і тривалий вплив їхнього гуано на атмосферу навколишнього середовища.

Пінгвіни Аделі, яких часто вважають милими через їхній зовнішній вигляд і забарвлення, схоже на смокінг, демонструють напрочуд напористу манеру поведінки. Незважаючи на свої скромні розміри, вони вступають у сутичку з набагато більшими супротивниками, включно з тюленями і великими морськими птахами, захищаючи свої гнізда і потомство. Їхня сміливість поширюється і на взаємодію з людьми: дослідники повідомляли про випадки, коли ці пінгвіни підходили до них і навіть наносили удари ластами, демонструючи безстрашність, що не відповідає їхнім маленьким габаритам.

Крім зухвалої поведінки, пінгвіни Аделі відомі своїм унікальним способом гніздування. Вони будують гнізда, використовуючи каміння, яке не тільки забезпечує міцну структуру, а й піднімає гніздо над рівнем землі, щоб запобігти затопленню від танення снігу. Ці камені дуже бажані для пінгвінів, що призводить до частих крадіжок серед сусідів. Самці часто крадуть каміння з найближчих гнізд, щоб поліпшити своє власне, що призводить до постійного обміну "будівельним матеріалом", який підкреслює конкурентну природу їхніх колоній, що розмножуються.

Виявлене вченими явище, що охолоджує території, не обмежується Антарктидою. Подібні ефекти спостерігалися і в Арктиці, де викиди аміаку з колоній морських птахів були пов'язані з утворенням хмар, що сприяють регіональному похолоданню.

Дослідження, проведене вченими та опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що аміак із виділень синиці в Арктиці посилював хмарність влітку, що призводило до ефекту охолодження, який компенсує частину потепління, спричиненого вуглекислим газом.

Висновки дослідників свідчать про те, що колонії пінгвінів, завдяки своїм природним біологічним процесам, можуть допомагати регулювати клімат у своєму середовищі. Однак в умовах, коли зміна клімату загрожує популяціям пінгвінів та їхньому середовищу існування, цей природний механізм охолодження може опинитися під загрозою, вважають автори.

Поки вчені продовжують розбиратися в подібних неочевидних і тендітних складнощах кліматичної системи Землі, роль пінгвінячого гуано у формуванні хмар служить людству нагадуванням про взаємозв'язок найрізноманітніших аспектів життя тварин і навколишнього середовища. Навіть найнепримітніші елементи природи можуть мати далекосяжний вплив на долю нашої планети.

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