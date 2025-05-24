Найпопулярніші у світі дитячі сніданки виявилися небезпечними: що виявили в них учені

Яскраві коробки, мультяшні персонажі та обіцянки смакових одкровень уже давно зробили пластівці для сніданку основним сніданком дітей у багатьох сім'ях. Однак під барвистою упаковкою ховається небезпека, яку нещодавно виявили вчені.

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Про це пише CBS News.

У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open, вчені з Університету Кентуккі та Університету штату Луїзіана проаналізували 1200 дитячих сухих сніданків, представлених або змінених у період з 2010 по 2023 рік. Результати показали, що загальна кількість жирів у порції збільшилася на 33,6%, а вміст натрію зріс на 32,1%, з 156,0 мг до 206,1 мг.

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Вміст цукру в подібних сніданках також збільшився на 10,9%, а білка і харчових волокон — найважливіших поживних речовин для росту і стабільного травлення, зменшився. Білок знизився в середньому з 1,97 до 1,69 г на порцію, а клітковина — з 3,82 до 2,84 г.

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Ці зміни в харчуванні свідчать про тенденцію до пріоритету смаку над здоров'ям, що може сприяти розвитку дитячого ожиріння і довгострокових серцево-судинних ризиків у глобальному масштабі, вважають учені.

Автори дослідження зазначили, що багато пластівців тепер більше нагадують десерти, ніж збалансовані варіанти сніданку, а деякі порції перевищують 45% від денної норми цукру, рекомендованої Американською асоціацією серця для дітей.

Незважаючи на ці побоювання, не всі пластівці створені однаковими. Експерти з харчування рекомендують вибирати пластівці з високим вмістом цільного зерна, клітковини та низьким вмістом цукру. Такі сніданки пропонують більш здорові альтернативи без необхідності відмови від них. Крім того, якщо доповнити пластівці фруктами або горіхами, це підвищить їхню поживну цінність.

Для оцінки цих тенденцій у дослідженні використовувалися дані Глобальної бази даних нових продуктів компанії Mintel, яка відстежує запуск продуктів харчування та напоїв. Хоча конкретні бренди не було розкрито, загальні закономірності наголошують на необхідності більшої прозорості та розроблення більш здорових продуктів у харчовій промисловості.

Оскільки сніданок залишається одним із найважливіших прийомів їжі для підтримання енергії та концентрації дітей, ці дані вкотре акцентують увагу на важливості усвідомленого вибору продуктів харчування. Батькам і вихователям рекомендується уважно вивчати етикетки з інформацією про них і обирати пластівці, які підтримують здоров'я і благополуччя їхніх дітей, а не приховують шкідливий склад під солодкою обгорткою.

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